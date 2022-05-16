Швеція йде у НАТО

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон повідомила про це під час пресконференції 16 травня.

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Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу,

– сказала Андерссон.

Оголошення зробили після дебатів у шведському парламенті, на яких стало зрозуміло, що рішення вступу країни до НАТО має велику підтримку. З 8 партій Швеції, "проти" виступили лише 2.

До цього кроку у Швеції вдалися після того, як про прагнення вступити до Альянсу повідомила сусідня Фінляндія. Першочергово приводом для цього стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Магдалена Андерссон назвала ухвалене рішення "історичною зміною у політиці безпеки країни". З цим важко посперечатися, адже вступ Швеції до НАТО покладе кінець більше ніж 200-річному нейтралітету держави.