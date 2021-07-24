Швеция рассматривает вариант вступления в НАТО вместе с Украиной, – "слуга"

24 июля 2021 , 19:05
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Источник:

24 канал

"Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что в парламенте Швеции рассматривают предложение вступить в НАТО вместе с Украиной. По ее мнению, это сигнал, который указывает на то, что наша дипломатия движется в правильном направлении.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщила в эфире одного из телеканалов в субботу, 24 июля.

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Несколько часов назад получила от нашего украинского альянса в Швеции информацию о том, что именно в парламенте Швеции сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделали предложение НАТО вступить в НАТО вместе с Украиной,
– сказала нардеп.

"Это говорит о том, что мы правильно действуем, правильно сотрудничаем. Это говорит о том, что наши дипломаты, действуют в этом направлении действуют правильно и если так произойдет и действительно будет принято Шведским парламентом такое решение, я считаю – это огромная победа", – добавила Верещук.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО быстрее, чем в Евросоюз.

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Автор: Олег Васьків