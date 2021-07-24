Швеция рассматривает вариант вступления в НАТО вместе с Украиной, – "слуга"

"Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что в парламенте Швеции рассматривают предложение вступить в НАТО вместе с Украиной. По ее мнению, это сигнал, который указывает на то, что наша дипломатия движется в правильном направлении.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщила в эфире одного из телеканалов в субботу, 24 июля.

Читайте также Зеленский ввел в действие решение СНБО о приближении к НАТО

Несколько часов назад получила от нашего украинского альянса в Швеции информацию о том, что именно в парламенте Швеции сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделали предложение НАТО вступить в НАТО вместе с Украиной,

– сказала нардеп.

"Это говорит о том, что мы правильно действуем, правильно сотрудничаем. Это говорит о том, что наши дипломаты, действуют в этом направлении действуют правильно и если так произойдет и действительно будет принято Шведским парламентом такое решение, я считаю – это огромная победа", – добавила Верещук.

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

К теме Украина планирует стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет, – Шмигаль