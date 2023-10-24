Боится "плохих полицейских": почему Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО

Реджеп Эрдоган направил в парламент для ратификации согласие Турции на вступление Швеции в НАТО. Для россиян это стало еще одной неприятной новостью.

Страна-агрессор понимает, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является большой неприятностью, поскольку Балтийское море может стать морем НАТО. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, добавив, что, несмотря на все это, Владимир Путин вряд ли как-то отреагирует.

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Эрдоган использовал ситуацию в свою пользу

По мнению политолога, турецкий президент взял из вступления Швеции в НАТО все, что мог. Речь идет о снятии эмбарго на поставку европейского оружия, также США позволили ему получить дополнительные F-16, может произойти "торговля" за то, чтобы увеличить квоты турецких компаний на европейском рынке.

"Он взял из ситуации все, что хотел и теперь сдерживает обещания, потому что понимает, что дальше со стороны США могут прийти "плохие полицейские". Сначала есть дипломаты, которые уговаривают, идут на уступки, но если переходишь реальную "красную линию", тогда приходят "плохие полицейские" в виде санкций, давления, потому что препятствовать стратегическим интересам США не нужно", – рассказал Тарас Загородний.

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Что об этом будет говорить российская пропаганда

Пропагандисты будут переводить внимание на Ближний Восток, будут говорить, что для них действительно главное – не допустить вхождения Украины в НАТО. Швеция и Финляндия – это очень неприятно, но не является для россиян ключевым вопросом.

Они никак это не будут объяснять, потому что Эрдоган играет на нескольких шахматных досках, получает все, что ему нужно. Также это показывает, что Запад не идет на ультиматумы, поэтому россияне, вероятно, просто проигнорируют,

– добавил Загородний.

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