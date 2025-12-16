Шведский депутат рассказала, как присоединилась к Вооруженным Силам Украины
- Бывшая шведская депутат Каролина Нурденгрип присоединилась к Вооруженным Силам Украины в 2023 году, подписав контракт с 47 отдельной механизированной бригадой "Магура".
- Нурденгрип рассказала, как ей удалось присоединиться к этой бригаде.
Бывший шведский депутат поддерживала Украину еще с начала полномасштабной войны. А уже в 2023 году присоединилась к 47 отдельной механизированной бригаде "Магура".
Как рассказала 24 Каналу политик из Швеции, бывший депутат Риксдага Каролина Нурденгрип, некоторые в свое время считали, что Россия быстро захватит Украину. Но украинцы оказывают отчаянное сопротивление врагу.
Как она присоединилась к ВСУ?
Шведский политик поддерживала Украину еще с начала полномасштабного вторжения. Она неоднократно помогала военным, но не присоединялась к ВСУ. Уже в 2023 году ситуация изменилась.
Мне позвонил знакомый инструктор из 47 бригады. Он рассказал, что это хорошее подразделение. Они мыслят по-другому и отвергают советский подход. Поэтому я подписала контракт,
– рассказала Нурденгрип.
За время своей службы Каролин была в должности инструктора. Она старалась не афишировать свою службу. Но после подписания контракта одно из шведских СМИ узнало эту информацию. Они попросили об интервью. А дальше все пошло поехало.
Я даже была на плакате на площади в Москве. Там меня называли самой большой "русофобкой" в истории. Также российские СМИ писали, не хочу ли я выступить у них в эфире. Но я подумала, что ничем хорошим это не закончится,
– отметила Нурденгрип.
Ситуация на фронте: коротко
- В течение нескольких месяцев российские оккупанты искали различные способы, как пробраться в Купянск Харьковской области. Подразделениям Сил обороны Украины удалось сорвать намерения врага. Военный рассказал, как удалось достичь здесь успеха.
- Также недавно в соцсетях вспыхнула дискуссия относительно того, кто планировал и реализовал успешную операцию Сил обороны Украины в Купянске. Украинский военный Николай Мельник раскритиковал эти ссоры.
- Военный отметил, что в победах Украины на фронте часто есть много "отцов". Но почти никто не хочет брать ответственность за неудачи.