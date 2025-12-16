Шведский депутат рассказала, как присоединилась к Вооруженным Силам Украины

Бывший шведский депутат поддерживала Украину еще с начала полномасштабной войны. А уже в 2023 году присоединилась к 47 отдельной механизированной бригаде "Магура".

Как рассказала 24 Каналу политик из Швеции, бывший депутат Риксдага Каролина Нурденгрип, некоторые в свое время считали, что Россия быстро захватит Украину. Но украинцы оказывают отчаянное сопротивление врагу.

Смотрите также Общества, изменены войной: кто формирует новые правила и ценности на фронте и в тылу

Как она присоединилась к ВСУ?

Шведский политик поддерживала Украину еще с начала полномасштабного вторжения. Она неоднократно помогала военным, но не присоединялась к ВСУ. Уже в 2023 году ситуация изменилась.

Мне позвонил знакомый инструктор из 47 бригады. Он рассказал, что это хорошее подразделение. Они мыслят по-другому и отвергают советский подход. Поэтому я подписала контракт,

– рассказала Нурденгрип.

За время своей службы Каролин была в должности инструктора. Она старалась не афишировать свою службу. Но после подписания контракта одно из шведских СМИ узнало эту информацию. Они попросили об интервью. А дальше все пошло поехало.

Я даже была на плакате на площади в Москве. Там меня называли самой большой "русофобкой" в истории. Также российские СМИ писали, не хочу ли я выступить у них в эфире. Но я подумала, что ничем хорошим это не закончится,

– отметила Нурденгрип.

Ситуация на фронте: коротко