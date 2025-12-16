Як розповіла 24 Каналу політикиня зі Швеції, колишня депутатка Риксдага Кароліна Нурденгрип, дехто свого часу вважав, що Росія швидко захопить Україну. Але українці чинять відчайдушний опір ворогу.

Дивіться також Суспільства, змінені війною: хто формує нові правила та цінності на фронті та в тилу

Як вона приєдналася до ЗСУ?

Шведська політикиня підтримувала Україні ще з початку повномасштабного вторгнення. Вона неодноразово допомагала військовим, але не приєднувалася до ЗСУ. Вже у 2023 році ситуація змінилася.

Мені подзвонив знайомий інструктор з 47 бригади. Він розповів, що це хороший підрозділ. Вони мислять по-іншому та відкидають радянський підхід. Тож я підписала контракт,

– розповіла Нурденгрип.

За час своєї служби Каролін була на посаді інструктора. Вона намагалася не афішувати свою службу. Але після підписання контракту одне з шведських ЗМІ дізналося цю інформацію. Вони попросили про інтерв'ю. А далі все пішло поїхало.

Я навіть була на плакаті на площі у Москві. Там мене називали найбільшою "русофобкою" в історії. Також російські ЗМІ писали, чи не хочу я виступити в них в ефірі. Але я подумала, що нічим добрим це не закінчиться,

– зазначила Нурденгрип.

Ситуація на фронті: коротко