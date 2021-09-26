В Швейцарии провели референдум по правам однополых пар: какие результаты

Швейцарцы 26 сентября поддержали расширение прав однополых пар. Отныне ЛГБТ-пары смогут иметь детей: усыновлять и рожать от доноров.

Швейцарцы проголосовали за возможность однополым парам усыновлять детей, не являющихся родственниками одного из них. Партнерши могут рожать самостоятельно – путем получения спермы от доноров.

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За расширение прав выступили более 60% избирателей

"За" выступили 64% участников голосования. Ни один из 26 кантонов страны не был против. Хотя накануне решительно были настроены против таких результатов представители консервативных партий и церковные группы.

Правительство должно внести изменения в законодательство

Пока результатов голосования недостаточно. Теперь эти изменения должно утвердить правительство страны. Уже потом усовершенствуют и национальное законодательство.

Министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила журналистам, что это означает прекращение "нынешнего неравенства в отношении", и что государство "не будет навязывать гражданам то, как они должны вести свою жизнь".

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Однополые пары могут жениться еще с 2007 года

Отметим, что жениться ЛГБТ-пары в Швейцарии могут еще с 2007 года. Несмотря на это их права были достаточно ограниченными. В комитете "Брак для всех" уже заявили, что будут праздновать такое решение избирателей в Берне.