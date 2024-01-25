Швейцария – нейтральная страна: почему она вдруг заговорила о важности договариваться с Россией

Война в Украине заставила пробудиться Швейцарию, долгое время находившуюся в "зимней спячке". Так, страна начала изучать возможность организации мирных переговоров Украины и России.

Однако важно понять контекст и даже подтекст этого заявления, а также специфику самого государства. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что европейские и западные страны понемногу начинают прозревать и чувствуют угрозу от страны-агрессора, однако со Швейцарией другая ситуация.

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Швейцария – страна нейтралитета. Даже в период Второй мировой войны государство было одним из немногих, которое оставалось в стороне от конфликта.

Что задумала Швейцария

В преддверии Всемирного экономического форума в Давосе состоялись переговоры политических советников для обсуждения Формулы мира Зеленского. Швейцария была соорганизатором этих переговоров, на которых удалось добиться конкретного результата.

Руководство Швейцарии заявило, что будет всячески способствовать проведению Глобального саммита мира, который должен пройти в середине февраля 2024 года. Следовательно, собрание лидеров разных стран мира и обсуждение украинской формулы мира – это главная цель таких встреч.

Однако Россия не участвует в этих переговорах, к чему Швейцария отнеслась с пониманием. Однако впоследствии заявила, что желательно вовлечь Кремль в переговорный процесс о мире в Украине, поскольку государство-оккупант воюет с нашей страной.

Похоже, что Швейцария хочет выступить как нейтральная страна в качестве посредника. И потому швейцарцы согласились содействовать украинской формуле мира. Они одновременно с проведением Глобального саммита мира хотят организовать какие-то мирные переговоры между Украиной и Россией.

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Какое главное условие мирных переговоров

За два года войны было немало претендентов на роль "посредника": Турция, страны Африки, Ватикан, Китай и другие. Однако организовать переговоры по всем известным причинам не удалось. Как только начинается разговор о переговорах, Россия выдвигает совершенно неприемлемые требования.

Пусть Швейцария попробует. Будет ли попытка удачной – это большой вопрос. Следует принимать во внимание политические интересы Швейцарии. Не нужно относиться к этому критично. Главное, чтобы они выполнили свое обещание и поспособствовали проведению Глобального саммита мира для обсуждения Формулы мира Зеленского. Там России не будет. А получится организовать мирные переговоры или нет, главным условием все равно должно остаться – без предварительных требований России,

– подытожил политолог.

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