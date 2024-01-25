Проте важливо зрозуміти контекст та навіть підтекст цієї заяви, а також специфіку самої держави. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що європейські та західні країни потроху починають прозрівати та відчувають загрозу від країни-агресорки, проте зі Швейцарією інша ситуація.

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Швейцарія – країна нейтралітету. Навіть у період Другої світової війни держава була однією з небагатьох, яка залишалася осторонь від конфлікту.

Що задумала Швейцарія

Напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулися переговори політичних радників для обговорення Формули миру Зеленського. Швейцарія була співорганізатором цих перемовин, на яких вдалося досягнути конкретного результату.

Керівництво Швейцарії заявило, що всіляко сприятиме проведенню Глобального саміту миру, який має відбутися у середині лютого 2024 року. Відтак зібрання лідерів різних країн світу та обговорення української формули миру – це головна мета таких зустрічей.

Однак Росія не бере участь у цих перемовинах, до чого Швейцарія поставилась із розумінням. Проте згодом заявила, що бажано залучити Кремль до переговорного процесу про мир в Україні, оскільки держава-окупантка воює з нашою країною.

Схоже, що Швейцарія хоче виступити як нейтральна країна у ролі посередника. І тому швейцарці погодилися сприяти українській формулі миру. Вони одночасно з проведенням Глобального саміту миру хочуть організувати якісь мирні переговори між Україною та Росією,

– наголосив Володимир Фесенко.

Яка головна умова мирних перемовин

За два роки великої війни було чимало претендентів на роль "посередника": Туреччина, країни Африки, Ватикан, Китай та інші. Проте організувати переговори з усім відомих причин не вдалося. Щойно починається розмова про перемовини, Росія висуває абсолютно неприйнятні вимоги.

Нехай Швейцарія спробує. Чи буде спроба вдалою – це велике питання. Треба брати до уваги політичні інтереси Швейцарії. Не потрібно ставитися до цього критично. Головне, щоб вони виконали свою обіцянку й посприяли проведенню Глобального саміту миру для обговорення Формули миру Зеленського. Там Росії не буде. А вийде організувати мирні переговори чи ні, головною умовою однаково має лишитися – без попередніх вимог Росії,

– підсумував політолог.

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