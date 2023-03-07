Парламент Швейцарии не отменил запрет на реэкспорт оружия
Источник:Парламент Швейцарии
Парламент Швейцарии не разрешил реэкспорт оружия в Украину. То есть страна не согласовала передачу Киеву оружия швейцарского производства.
Несколькочасовые дебаты 6 марта велись в Совете кантонов – верхней палате парламента Швейцарии. Предложение по оружию выдвинул представитель либералов Тьерри Буркарт.
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Что известно о решении Швейцарии по оружию Украины
Предложение Тьерри Буркарта предполагало, что парламент отменит запрет на реэкспорт военного оборудования в страны, которые "отданы швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сопоставимый со швейцарским". Представляя документ, Букарт отметил, что:
- Германия, Испания и Дания уже обращались в Швейцарию за разрешением на реэкспорт и получили отказ;
- западные страны-партнеры Берна раздражены такой позицией Швейцарии.
Несмотря на это, большинство членов Комиссии по политике безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против предложения Буркарта. Среди аргументов отметили, что предпочитают принимать необходимые поправки к законодательству через парламентскую инициативу.
Более того, некоторые политики были принципиальны по вопросу снятия запрета на реэкспорт, ведь видели в этом угрозу репутации Швейцарии, которая является нейтральным государством-посредником.
Наконец 23 парламентария проголосовали против, 18 – "за", 2 – воздержались.
В Швейцарии еще будут рассматриваться вопросы оружия
Вопрос реэкспорта оружия будет стоять в повестке дня нижней палаты – Национального совета во время текущей сессии.
В следующую среду, вероятно, 15 марта, палата должна обсудить январское предложение Комитета по вопросам политики безопасности. Согласно ему, запрет можно будет отменить, если реэкспорт военного оборудования касается ситуации, в которой Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН большинством в две трети голосов определил, что он противоречит запрету на применение силы в соответствии с международным правом.
Помощь Украине от Швейцарии: коротко
- Швейцария считает одним из основных принципов наружной политики – нейтралитет и отсутствие права участвовать в вооруженных либо политических конфликтах меж другими государствами.
- Именно поэтому Берн в феврале 2023 года решил отказать Испании, которая просила разрешить реэкспорт зенитных орудий швейцарского производства в Украине. Стоит заметить, что речь шла о двух зенитных пушках калибра 35 миллиметров. Перед этим было отказано Дании и Германии.
- Однако в январе 2023 года страна разрешила отправлять в Украину свое оборудование для разминирования в редких случаях. То есть реэкспорт может состояться, если у получателя будут соответствующие разрешения и лицензии. Также должны быть гарантии, что материалы будут применяться легально и по назначению.