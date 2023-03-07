Парламент Швейцарии не отменил запрет на реэкспорт оружия

Парламент Швейцарии не разрешил реэкспорт оружия в Украину. То есть страна не согласовала передачу Киеву оружия швейцарского производства.

Несколькочасовые дебаты 6 марта велись в Совете кантонов – верхней палате парламента Швейцарии. Предложение по оружию выдвинул представитель либералов Тьерри Буркарт.

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Что известно о решении Швейцарии по оружию Украины

Предложение Тьерри Буркарта предполагало, что парламент отменит запрет на реэкспорт военного оборудования в страны, которые "отданы швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сопоставимый со швейцарским". Представляя документ, Букарт отметил, что:

Германия, Испания и Дания уже обращались в Швейцарию за разрешением на реэкспорт и получили отказ;

западные страны-партнеры Берна раздражены такой позицией Швейцарии.

Несмотря на это, большинство членов Комиссии по политике безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против предложения Буркарта. Среди аргументов отметили, что предпочитают принимать необходимые поправки к законодательству через парламентскую инициативу.

Более того, некоторые политики были принципиальны по вопросу снятия запрета на реэкспорт, ведь видели в этом угрозу репутации Швейцарии, которая является нейтральным государством-посредником.

Наконец 23 парламентария проголосовали против, 18 – "за", 2 – воздержались.

В Швейцарии еще будут рассматриваться вопросы оружия

Вопрос реэкспорта оружия будет стоять в повестке дня нижней палаты – Национального совета во время текущей сессии.

В следующую среду, вероятно, 15 марта, палата должна обсудить январское предложение Комитета по вопросам политики безопасности. Согласно ему, запрет можно будет отменить, если реэкспорт военного оборудования касается ситуации, в которой Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН большинством в две трети голосов определил, что он противоречит запрету на применение силы в соответствии с международным правом.

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