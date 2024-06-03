Парламент Швейцарии не поддержал инициативу о помощи Украине на 5 миллиардов франков

Депутаты Швейцарии проголосовали против выделения помощи Украине на 5 миллиардов франков. Известно, что 28 депутатов проголосовали "против", а 15 – "за".

Одними из главных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламент. Они заявили, что этот пакет нарушает так называемое положение о "долговых тормозах" Швейцарии.

Смотрите также Перед саммитом мира Швейцария хочет выгнать российских шпионов

Что известно об инициативе, которую отклонил парламент Швейцарии

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу о выделении 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда долларов) на помощь Украине. Это произошло при рассмотрении пакета на 15,1 миллиарда франков, где 10,1 миллиарда франков шли на финансирование вооруженных сил Швейцарии и выделялись 5 миллиардов франков на помощь Украине.

По информации СМИ, одними из главных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламента, которые заявили, что этот пакет нарушает так называемое положение о "долговых тормозах" Швейцарии.

Инициатива, что поддержал комитет парламента Швейцарии еще в апреле, должна была стать вкладом в безопасность Швейцарии и мира в Европе в связи с войной, которую Россия ведет против Украины. Средства планировалось передать Украине для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Военная помощь для Украины: последние новости