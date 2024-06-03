Парламент Швейцарии не поддержал инициативу о помощи Украине на 5 миллиардов франков
Источник:Reuters
Депутаты Швейцарии проголосовали против выделения помощи Украине на 5 миллиардов франков. Известно, что 28 депутатов проголосовали "против", а 15 – "за".
Одними из главных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламент. Они заявили, что этот пакет нарушает так называемое положение о "долговых тормозах" Швейцарии.
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Что известно об инициативе, которую отклонил парламент Швейцарии
Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу о выделении 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда долларов) на помощь Украине. Это произошло при рассмотрении пакета на 15,1 миллиарда франков, где 10,1 миллиарда франков шли на финансирование вооруженных сил Швейцарии и выделялись 5 миллиардов франков на помощь Украине.
По информации СМИ, одними из главных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламента, которые заявили, что этот пакет нарушает так называемое положение о "долговых тормозах" Швейцарии.
Инициатива, что поддержал комитет парламента Швейцарии еще в апреле, должна была стать вкладом в безопасность Швейцарии и мира в Европе в связи с войной, которую Россия ведет против Украины. Средства планировалось передать Украине для восстановления поврежденной инфраструктуры.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что его страна передаст еще одну систему ПВО SAMP/Т для Украины.
- Также известно, что в Румынии обсуждают возможность передачи Украине системы ЗРК Patriot. Впрочем, пока это предложение находится на стадии анализа.
- В то же время в США сообщили, что могут расширить зону ударов по территории России. В частности, там отметили, что готовы "корректировать свои условия".