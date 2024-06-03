Одними з головних противників ініціативи стали праві члени верхньої палати парламент. Вони заявили, що цей пакет порушує так зване положення про "боргові гальма" Швейцарії.

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Що відомо про ініціативу, яку відхилив парламент Швейцарії

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила ініціативу щодо виділення 5 мільярдів швейцарських франків (5,58 мільярда доларів) на допомогу Україні. Це сталося під час розгляду пакета на 15,1 мільярда франків, де 10,1 мільярда франків йшли на фінансування збройних сил Швейцарії та виділялися 5 мільярдів франків на допомогу Україні.

За інформацією ЗМІ, одними з головних противників ініціативи стали праві члени верхньої палати парламенту, які заявили, що цей пакет порушує так зване положення про "боргові гальма" Швейцарії.

Ініціатива, яку підтримав комітет парламенту Швейцарії ще у квітні, мала стати вкладом у безпеку Швейцарії та миру в Європі у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України. Кошти планувалося передати Україні для відновлення пошкодженої інфраструктури.

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