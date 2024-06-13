Накануне Саммита мира: на правительство Швейцарии осуществили кибератаки
Источник:SRF
Накануне Саммита мира сайты Федерального совета Швейцарии и других органов власти подверглись кибератакам. Они привели к незначительным отключениям электроэнергии в Швейцарии.
Саммит мира пройдет уже 15 – 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Об атаках накануне сообщило швейцарское Федеральное ведомство по кибербезопасности (FOCS).
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Кибератаки на правительство
В швейцарском правительстве сообщили, что среди пострадавших организаций оказалась, в частности, таможня. Из-за этого таможенные декларации были переведены на экстренную процедуру. В то же время уже через час специалисты восстановили нормальную работу системы.
Кибератаки привели к незначительным отключениям электроэнергии в Швейцарии, но в допустимых пределах, и не привели к повреждениям.
Ведомство отмечает, что речь шла о DDoS-атаках, во время которых компьютерные системы перегружаются большим количеством запросов. Власти отметили, что в результате злонамеренных действий безопасность данных и систем не была скомпрометирована.Обратите внимание! Ранее председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд предупреждала, что в последние недели участились кибератаки.
Саммит мира в Швейцарии: последние новости
- Саммит мира состоится в течение 15 – 16 июня. На уровне президентов уже согласовано участие 70 – 75 стран. Свое присутствие подтвердили и в США. Владимир Зеленский добавил, что США имеют контакты с другими странами и призывают их участвовать в Саммите мира.
- Президент Швейцарии выразила надежду, что Россия примет участие в следующей мирной конференции. Она также убеждена, что Саммит мира по Украине является лишь началом мирного процесса.
- Владимир Зеленский заявил, что Саммит мира будет успешным при двух условиях. Прежде всего, нужно перестать бояться Россию и приехать в Швейцарию. Он добавил, что это лишь первый шаг к завершению войны, но весь мир должен показать, что действительно поддерживает Украину.