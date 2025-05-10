"Пекин не готов рисковать": как Европе и Украине реагировать на визит Си Цзиньпина в Москву

Си Цзиньпин посетил Россию в период майских праздников. Он был почетным гостем во время парада на Красной площади. Это может настораживать Европу и Украину, ведь выглядит, что Пекин стремится наладить более тесные связи с Москвой.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что не считает, что Си Цзиньпин стопроцентно выбрал сторону России. По его мнению, если бы это было так, то сейчас против Украины воевали бы китайские добровольцы, а россияне не имели бы проблем с техникой и снарядами.

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Какова позиция Китая по отношению к России

По словам Игоря Рейтеровича, Китай не на стороне России, а жесты в сторону Кремля Си Цзиньпин, вероятно, делает для того, чтобы и дальше эксплуатировать Москву, чтобы удержать ее под своим влиянием.

Но это не мешает Китаю, например, на перспективу сотрудничать с Европейским Союзом. Пекин сейчас все делает для того, чтобы так и было. Если Дональд Трамп и дальше будет вести себя так непрогнозируемо, то европейцы абсолютно без проблем смогут договориться об экономическом сотрудничестве с Китаем,

– сказал он.

Пекину также может быть выгодно сотрудничать с Украиной тогда, когда завершится война. Си Цзиньпину, вероятно, на руку "сидеть на двух стульях", эксплуатируя российские ресурсы и ища пути улучшения связей с Европой.

Китайцы уже четвертый год находятся в наиболее выигрышном положении. Я не считаю, что Си Цзиньпин ради условной идеологии во внешней политике захочет рисковать (экономическими интересами – 24 Канал),

– добавил политолог.

Интересно, что во время визита в Москву 8 мая 2025 года Си Цзиньпин заявил, что надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет справедливым и приемлемым для всех сторон. Это первое личное заявление лидера Китая относительно принципов урегулирования войны, которое перекликается с предыдущими призывами Пекина к всеобъемлющему диалогу.