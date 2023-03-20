В России готовятся встречать Си: развесили билборды с поздравлениями, а Путин написал целую статью

В России полным ходом идет подготовка к визиту лидера Китая Си Цзиньпина. По дороге из аэропорта Внуково в Кремль появляются билборды-поздравления, а диктатор Путин написал целую статью о российско-китайских отношениях.

Очевидно, после официального признания Путина военным преступником в Гааге Москва пытается держаться за все возможные контакты, которых не так много. Подробнее о подготовке России к визиту Си Цзиньпина читайте в материале 24 Канала.

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Билборды на китайском языке в Москве

В соцсетях уже появились фото билбордов в Москве, на которых написано: "Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России". Сообщают, что эти билборды на китайском и русском языках появились дорогой от аэропорта Внуково, куда, вероятно, должен приземлиться Си, до Москвы.



Билборды-поздравления в Москве / Фото из соцсетей

Путин написал целую статью и не обошлось без Украины

Владимир Путин в честь визита Си Цзиньпина решил написать целую статью для партийной китайской газеты "Жэньминь Жибао" о российско-китайской дружбе. В нем диктатор говорит, что отношения России и КНР построены на "доверии, уважении к суверенитету и интересам друг друга". Да-да, именно об уважении к суверенитету свидетельствуют китайские карты с Владивостоком и Сахалином в своем составе.

Далее Путин говорит о своем знакомстве с Си в 2010 и около 40 встречах с того времени и об увеличении товарооборота между странами, которое в прошлом году достигло отметки в 185 миллиардов долларов. Интересно, почему Путин для измерения товарооборота использует "ненавистные американские доллары"?

Диктатор говорит, что Россия и Китай – государства с древними самобытными традициями и культурой. Только вот у Китая они свои, а у России просто ворованные или по меньшей мере заимствованные. А еще он называет эти страны "демократическими". Действия правительств России и Китая как раз демонстрируют противоположные к демократии понятия.

Далее – традиционные обвинения в сторону "коллективного Запада", который почему-то видит угрозу со стороны России и Китая. Ну и, конечно, целая часть статьи посвящена Украине. Путина захватывает позиция Китая в войне. К слову, диктатор называет войну "кризисом в Украине". Уже даже не "спецоперацией". Интересный термин для военной кампании, в которой погибли более 160 тысяч оккупантов и уничтожены десятки тысяч единиц техники.

Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят только об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из ситуации.

– утверждает Путин в своей статье.

Путин убежден, что Запад якобы оторван от реальности, но обвиняет НАТО в агрессии, при том что Альянс не является участником войны, в отличие от России.

Визит Си Цзиньпина в Россию намечен на 20 – 22 марта.