"Винни Пух" получает на орехи: значок ВВС Тайваня с троллингом Си Цзиньпина стал вирусным

Тайваньцы спешат скупить нашивки, которые носят пилоты ВВС. На них изображен бьющий Винни-Пуха формозский черный медведь – последний символизирует президента Китая Си Цзиньпина.

Китай провел трехдневные военные учения вокруг Тайваня – китайские силы учились брать остров в окружение и гордо заявляли об этом. Это случилось после того, как президент острова Цай Инвэнь вернулась из США, где встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

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Тайванцы скупают нашивки из Си – Винни Пухом

Китайские цензоры уже давно использовали образы Винни-Пуха для карикатур лидера КНР Си Цзиньпина. Также этот образ часто используется в тайваньских мемах из Си.

Владелец магазина товаров для фанатов Wings Алек Сюй, придумавший нашивку, продает ее в своем магазине с 2022 года. Однако после того, как тайваньское агентство военных новостей опубликовало фотографию нашивки на руке пилота, количество заказов значительно возросло. Среди желающих ее носить как военные, так и гражданские.

Разработав эту нашивку, я хотел поднять боевой дух наших войск,

– сказал Сюй,

Жители Тайваня готовы бороться за свободу

На нашивке изображен разгневанный черный медведь из Формозы. Он держит флаг Тайваня и бьет Винни-Пуха кулаком под лозунгом "Схватка!". Формозский черный медведь, сейчас под угрозой исчезновения, считается символом тайваньской идентичности. Раньше Тайвань был более известен во всем мире как Формоза. Также на нашивках написано "Борись за свободу".

Фото пилота вызвало ажиотаж в сети. "Повязка пилота яростная, взорви Пуха!", – пишет один из комментаторов. Также в комментариях люди благодарят Национальную армию за готовность встать на защиту страны.

Китай заявляет, что демократический Тайвань является его собственной "отколовшейся" территорией. И не исключает возможности захвата острова силой. Тайвань же отвергает претензии Китая на суверенитет, заявляя, что только народ может решать свое будущее.