Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Кремль еще раньше говорил о возможном усилении сотрудничества между Китаем и Россией в разных сферах.

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"Ничего нового и ничего экстраординарного, на что рассчитывает Россия", – заявил он.

Политолог отметил, что Россию интересует военно-техническая поддержка, помощь комплектующих и многое другое, что так или иначе касается войны.

Никакого прорыва или перемен к лучшему для Путина точно не произойдет. Наоборот, может произойти больше даже к худшему, ведь получилось так, что после этого ордера китайский лидер не мог отменить этот визит,

– рассказал он.

Почему глава КНР не мог отменить свой визит

Рейтерович считает, что это могло выглядеть как слабость. Он отметил, что визит проходит на не очень благоприятном фоне. И здесь говорится не о самой выдаче Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина, а о тематике, на которую этот ордер был выдан.

"То есть за похищение детей. Для китайцев с их традицией, культурой, дети – это важнейшая составляющая их жизни, которой уделяется гораздо больше внимания, чем у многих других народов", – сказал политолог.

По его мнению, этот контекст значительно "смазывает" пафосность и помпезность визита главы КНР в Москву. Он предполагает, что Си Цзиньпин не очень доволен тем, что так произошло, он хотел бы приехать на других условиях.

Какие могут быть последствия визита главы КНР в Москву: смотрите видео

Будут ли кардинальные изменения после визита

"Не жду вообще от этого визита определенных кардинальных изменений по усилению России или пониманию того, что Китай теперь будет максимально Россию в войне против Украины поддерживать. Ничего этого действительно не будет", – отметил Игорь Рейтерович.

Он убежден, что КНР целенаправленно продолжает внедрять политику формирования двухполярного мира. Мол, где с одной стороны будут США со своими партнерами и союзниками, а с другой – Китай со своими вассалами и младшими партнерами.

"Си Цзиньпин прилетает в страну, которая может пока еще не вассал, но уж точно давным-давно младший партнер", – добавил он.

"Покровитель" для россиян

Политолог рассказал, что российская пропаганда, когда комментировала подготовку к визиту главы КНР, проявила определенную тенденцию.

Чуть ли не прямым текстом говорят, что "России надо превратиться в вассала Китая, что Китай едва нас не защитит, и он даст нам возможность более-менее на равных говорить с Западным миром",

– сказал он.

Рейтерович уверен, что россияне признают этот факт даже во внутренних разговорах.

"Что нельзя сравнивать вообще мощности двух стран, ведь экономика Китая где-то в 8 – 10 раз мощнее экономики России. Это колоссальная разница", – отметил политолог.

По его мнению, в этом контексте россияне ищут себе нового "покровителя", но официально российские власти это признавать не будут. Мол, в России будут говорить о добрососедских, тесных отношениях.

Какова будет риторика визита

Игорь Рейтерович считает, что во время визита Си Цзиньпина Владимир Путин будет говорить, в частности, об определенных военных вещах, сотрудничестве. Однако глава КНР будет говорить более общие фразы.

"Ибо Китай не хочет однозначно становиться на сторону той же России. Он хочет так кулуарно, с помощью теневых методов ее держать на "коротком поводке", оказывая определенную помощь, но незначительную по поводу тех потребностей, которые есть в России", – заявил он.

"Визит как доказательство"

И при этом, убежден политолог, КНР не хочет выпускать страну-агрессора из сферы своего влияния. Он отметил, что от этого визита не стоит ожидать формирование определенного союза, "оси зла" или "оси авторитарных режимов".

Эта ось формируется, но она формируется не под лидерством России. Конечно, россияне и пропагандисты будут пытаться использовать этот визит как доказательство того, что Россия не находится в изоляции,

– рассказал Рейтерович.

Он отметил, что более-менее адекватные люди, хотя бы минимально пытающиеся разобраться в ситуации, прекрасно понимают, что это – визит "старшего к младшему". И "младший" будет находиться в позе "просителя".

"Тот, кто будет просить обратить внимание, проявить определенную ласку, в чем-то помочь, поддержать и т.д. Если россиян такая ситуация устраивает, то это, в принципе, их дело", – отметил он.

Игорь Рейтерович подчеркнул, что это не поможет им больше верить и надеяться на невозможную победу в войне против Украины.

Что известно о визите главы КНР в Москву