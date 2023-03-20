Про це в коментарі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Кремль ще раніше заявляв про можливе посилення співпраці між Китаєм та Росією в різних сферах.

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"Нічого нового й нічого екстраординарного, на що розраховує Росія", – заявив він.

Політолог зауважив, що Росію цікавить військово-технічна підтримка, допомога комплектуючих та багато іншого, що так чи інакше стосується війни.

Ніякого прориву чи змін на краще для Путіна точно не відбудеться. Навпаки, може відбутися більше навіть на гірше, адже вийшло так, що після цього ордеру китайський лідер не міг скасувати цей візит,

– розказав він.

Чому глава КНР не міг скасувати свій візит

Рейтерович вважає, що це могло б виглядати як слабкість. Він зазначив, що візит відбувається на не дуже сприятливому фоні. І тут мовиться не про саму видачу Міжнародним кримінальним судом в Гаазі ордеру на арешт Путіна, а про тематику, на яку цей ордер видали.

"Тобто за викрадення дітей. Для китайців з їхньою традицією, культурою, діти – це надзвичайно важлива складова їхнього життя, якій приділяється набагато більше уваги, ніж у багатьох інших народів", – сказав політолог.

На його думку, цей контекст значно "змазує" пафосність і помпезність візиту глави КНР до Москви. Він припускає, що Сі Цзіньпін не дуже задоволений тим, що так сталося, адже він хотів би приїхати на інших умовах.

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Чи будуть кардинальні зміни після візиту

"Не чекаю взагалі від цього візиту певних кардинальних змін щодо посилення Росії або розуміння того, що Китай тепер буде максимально Росію у війні проти України підтримувати. Нічого цього насправді не буде", – зауважив Ігор Рейтерович.

Він переконаний, що КНР цілеспрямовано продовжує впроваджувати політику формування двополярного світу. Мовляв, де з одного боку будуть США зі своїми партнерами та союзниками, а з іншого – Китай зі своїми васалами та молодшими партнерами.

"Сі Цзіньпін прилітає в країну, яка може поки що ще не васал, але вже точно давним-давно молодший партнер", – додав він.

"Покровитель" для росіян

Політолог розказав, що російська пропаганда, коли коментувала підготовку до візиту глави КНР, проявила певну тенденцію.

Ледь не прямим текстом кажуть, що "Росії треба перетворитися на васала Китаю, що Китай ледь нас не захистить, і він дасть нам можливість більш-менш на рівних говорити із Західним світом",

– сказав він.

Рейтерович упевнений, що росіяни визнають цей факт навіть у внутрішніх розмовах.

"Що не можна порівнювати взагалі потужності двох країн, адже економіка Китаю десь у 8 – 10 разів потужніша за економіку Росії. Це колосальна різниця", – зазначив політолог.

На його думку, в цьому контексті росіяни шукають собі нового "покровителя", але офіційно російська влада це визнавати не буде. Мовляв, в Росії будуть говорити про добросусідські, тісні відносини.

Яка буде риторика візиту

Ігор Рейтерович вважає, що під час візиту Сі Цзіньпіна Владімір Путін буде говорити, зокрема, про певні військові речі, співробітництво. Натомість глава КНР буде говорити більш загальні фрази.

"Бо Китай не хоче однозначно ставати на бік тієї ж Росії. Він хоче отак кулуарно, за допомогою тіньових методів її тримати на "короткому повідку", надаючи певну допомогу, але незначну щодо тих потреб, які є в Росії", – заявив він.

"Візит як доказ"

І при цьому, переконаний політолог, КНР не хоче випускати країну-агресорку зі сфери свого впливу. Він зазначив, що від цього візиту не варто очікувати формування певного союзу, "вісі зла" чи "вісі авторитарних режимів".

Ця вісь формується, але вона формується не під лідерством Росії. Звичайно, що росіяни й пропагандисти будуть намагатися використати цей візит як доказ того, що Росія не є в ізоляції,

– розказав Рейтерович.

Він зауважив, що більш – менш адекватні люди, які хоча б мінімально намагаються розібратися в ситуації, чудово розуміють, що це – візит "старшого до молодшого". І "молодший" буде перебувати у позі "просітєля".

"Той, який буде просити звернути увагу, виявити певну ласку, в чомусь допомогти, підтримати тощо. Якщо росіян така ситуація влаштовує, то це, в принципі, їхня справа", – зазначив він.

Ігор Рейтерович наголосив, що це не допоможе їм більше вірити та сподіватися на неможливу перемогу в війні проти України.

Що відомо про візит глави КНР до Москви