Было бы очень четким сигналом: психолог объяснил, почему Си Цзиньпин не мог не приехать в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву. После выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина, глава КНР не мог не посетить Россию.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политический психолог Валентин Ким. Он отметил, что Си Цзиньпин недавно получил дальнейшее право управлять страной, которая имеет много претензий к Западу.

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"Этот человек, если отказывается от визита в Москву, он так продемонстрирует и миру, и своей собственной элите, своему собственному народу, что он слаб, что он сразу испугался и не уехал", – рассказал политический психолог.

Валентин Ким заявил, что для западных лидеров очень важно соответствовать общим представлениям о морали, этике и верховенстве права. Но для восточных диктаторов важно несколько другое.

Им необходимо постоянно демонстрировать, что они находятся над законом. Это совсем другая система построения власти. Поэтому Си Цзиньпин не мог отказаться и не полететь в Москву,

– сказал он.

Си Цзиньпин был вынужден лететь в Москву

По его словам, было сразу понятно, что глава КНР будет вынужден прилететь в Россию.

"Именно для того, чтобы доказать всем своим: "Смотрите, я чихать хотел на все эти западные санкции. Я делаю то, что я хочу", – заявил Ким.

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По его мнению, ордер на арест Путина от Международного уголовного суда в Гааге ослабляет позицию российского диктатора.

"Потому что приезд Си Цзиньпина к Владимиру Путину как к политической фигуре, которую признают, – это один визит. А к преступнику, которого пытаются привлечь к ответственности, – это визит уже совсем другой", – рассказал он.

Валентин Ким добавил, что здесь ставки российского диктатора очень сильно падают.

Что известно о визите главы КНР в Москву