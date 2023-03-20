Было бы очень четким сигналом: психолог объяснил, почему Си Цзиньпин не мог не приехать в Москву
Лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву. После выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина, глава КНР не мог не посетить Россию.
Так в комментарии 24 Каналу заявил политический психолог Валентин Ким. Он отметил, что Си Цзиньпин недавно получил дальнейшее право управлять страной, которая имеет много претензий к Западу.
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"Этот человек, если отказывается от визита в Москву, он так продемонстрирует и миру, и своей собственной элите, своему собственному народу, что он слаб, что он сразу испугался и не уехал", – рассказал политический психолог.
Валентин Ким заявил, что для западных лидеров очень важно соответствовать общим представлениям о морали, этике и верховенстве права. Но для восточных диктаторов важно несколько другое.
Им необходимо постоянно демонстрировать, что они находятся над законом. Это совсем другая система построения власти. Поэтому Си Цзиньпин не мог отказаться и не полететь в Москву,
– сказал он.
Си Цзиньпин был вынужден лететь в Москву
По его словам, было сразу понятно, что глава КНР будет вынужден прилететь в Россию.
"Именно для того, чтобы доказать всем своим: "Смотрите, я чихать хотел на все эти западные санкции. Я делаю то, что я хочу", – заявил Ким.
Почему глава КНР не мог не приехать в Россию: смотрите видео
По его мнению, ордер на арест Путина от Международного уголовного суда в Гааге ослабляет позицию российского диктатора.
"Потому что приезд Си Цзиньпина к Владимиру Путину как к политической фигуре, которую признают, – это один визит. А к преступнику, которого пытаются привлечь к ответственности, – это визит уже совсем другой", – рассказал он.
Валентин Ким добавил, что здесь ставки российского диктатора очень сильно падают.
Что известно о визите главы КНР в Москву
- Президент Китая прилетел в Москву. Там он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
- В украинском МИДе заявили, что Украина внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Москву.
- По данным СМИ, после встречи с российским диктатором, глава КНР планирует поговорить с президентом Украины. Этот разговор может стать первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.