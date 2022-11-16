Си Цзиньпин начал спор с Трюдо на G20: момент попал на видео
Глава КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что их предварительный разговор просочился в прессу.
Си Цзиньпин предъявил обвинения Трюдо, когда они 16 ноября пересеклись во время саммита G20, который проходил на Бали.
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Все, что мы обсуждали, попало в газеты. Это неприемлемо. Так не ведется диалог. Если с вашей стороны есть искренность,
– сказал Си, прежде чем Трюдо прервал его.
Трюдо призвал к диалогу
Премьер-министр Канады сказал, что хотя у двух лидеров есть разногласия, они должны работать вместе.
Мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, и это то, что мы будем продолжать. Мы будем продолжать искать пути конструктивной совместной работы, но будут вещи, где наши мысли будут расходиться,
– сказал Трюдо, прежде чем Си Цзиньпин прервал его.
"Давайте сначала создадим условия", – сказал Си Цзиньпин.
Пожав руки, они разошлись.
Чем недоволен Си Цзиньпин
Канадское издание Global News пишет, что по данным высокопоставленного источника в правительстве Канады, во время разговора с Си, который состоялся 15 ноября, Трюдо поднял вопрос о войне в Украине, Северной Корее и предполагаемом вмешательстве Китая в выборы в Канаде.
Именно содержание этого разговора якобы просочилось в прессу, и, собственно, этим недоволен китайский лидер.
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- В преддверии саммита Джо Байден встретился с Си Цзиньпином. В частности, лидеры этих государств неоднократно упоминали о вопросах войны в Украине.
- По словам Си Цзиньпина, Китай "все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры". В то же время в Китае надеются, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с государством-агрессором.
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