Си Цзиньпин начал спор с Трюдо на G20: момент попал на видео

Глава КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что их предварительный разговор просочился в прессу.

Си Цзиньпин предъявил обвинения Трюдо, когда они 16 ноября пересеклись во время саммита G20, который проходил на Бали.

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Все, что мы обсуждали, попало в газеты. Это неприемлемо. Так не ведется диалог. Если с вашей стороны есть искренность,

– сказал Си, прежде чем Трюдо прервал его.

Трюдо призвал к диалогу

Премьер-министр Канады сказал, что хотя у двух лидеров есть разногласия, они должны работать вместе.

Мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, и это то, что мы будем продолжать. Мы будем продолжать искать пути конструктивной совместной работы, но будут вещи, где наши мысли будут расходиться,

– сказал Трюдо, прежде чем Си Цзиньпин прервал его.

"Давайте сначала создадим условия", – сказал Си Цзиньпин.

Пожав руки, они разошлись.

Чем недоволен Си Цзиньпин

Канадское издание Global News пишет, что по данным высокопоставленного источника в правительстве Канады, во время разговора с Си, который состоялся 15 ноября, Трюдо поднял вопрос о войне в Украине, Северной Корее и предполагаемом вмешательстве Китая в выборы в Канаде.

Именно содержание этого разговора якобы просочилось в прессу, и, собственно, этим недоволен китайский лидер.

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Си Цзиньпин встретился с Байденом: главное

В преддверии саммита Джо Байден встретился с Си Цзиньпином. В частности, лидеры этих государств неоднократно упоминали о вопросах войны в Украине.

По словам Си Цзиньпина, Китай "все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры". В то же время в Китае надеются, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с государством-агрессором.

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