Ошибка императора: как Си нечаянно консолидировал Запад против Империи Зла

Покончив с установленной Дэн Сяопином традицией сменности партийных вождей, Си Цзиньпин совершил де-факто государственный переворот и стал императором Поднебесной. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Ярлык на правление для Путина

Воодушевленный своим грандиозным аппаратным успехом, Си без паузы продолжил писать на скрижалях теперь уже мировой истории свою "книгу перемен", которых человечество не испытывало, по его словам, последние 100 лет.

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Каждая уважающая себя Срединная Империя должна иметь корону вассалов из окружающих варварских племен. Первым таким привязанным к Китаю вассалом стал рвущийся к ядерной бомбе теократический Иран. Си оказал шиитским аятоллам истинно императорскую услугу, примирив их на время с традиционными суннитскими соперниками. По многолетним усилиям США и Израиля изолировать основного спонсора терроризма на Ближнем Востоке был нанесен удар.

Развивая свой масштабный, уже внешнеполитический успех, Си исключительно удачно, как ему казалось, улучил момент для институционального закрепления путинской дзюдохерии в предназначенной ей роли сырьевого придатка Китая.

Си дерзко посетил столицу северных варваров через несколько дней после того, как МКС выдал бессрочный ордер на арест военного преступника их терпящего военное поражение царька. Император торжественно объявил новым 140 миллионам жителям (подданным) китайского мира, что он дарит своему дорогому другу Владимиру Путину ярлык на правление ими по меньшей мере до 2030 года.

Исполнительный ярлыконосец сразу подписал 14 детальных протоколов об особо благоприятных условиях последовательного переваривания Китаем российской территории. "Диалог с петлей на шее", продолжавшийся последние 15 лет, завершился логичным результатом.

Но не успел еще император вернуться в свой "новый запретный город", как на другом конце света произошли события, видимо, обрекающие на провал амбициозный проект новой Империи Зла. (Американцы немедленно окрестили ее Legion of Doom.) В своей публикации накануне визита Си я выражал убеждение, что Украина и ее западные союзники могут ответить (и обязательно ответят) на этот цивилизационный вызов лишь безоговорочной победой над армией российского агрессора на поле боя. во время весеннего контрнаступления.

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Запад объединилось против Империи Зла

Я не знал, что мое скромное слово так быстро отзовется. 21 – 23 марта в Вашингтоне произошла концептуальная революция, объединившая расколотый американский политикум на общей внешнеполитической платформе:

КНР под властью Си – идеологически заключенный враг США, создающий для борьбы с ними коалицию авторитарных режимов. Режим военного преступника Путина не имеет сегодня субъектности, он вассал Си, инструмент его геополитических амбиций. Война в Украине – не только противостояние свободного мира агрессии Путину, это первый открытый военный вызов Западу со стороны Империи Зла, которую создает Китай. Legion of Doom должен быть показательно разрушен на стадии его зарождения. Безоговорочной победой Украины во время весеннего контрнаступления, и уничтожением под корень иранского ядерного проекта военно-воздушными силами Израиля. Наши доблестные союзники – Украина и Израиль – успешно выполнят эту историческую миссию при нашей военно-технической и информационной поддержке.

Наиболее драматичными были изменения внутри республиканского истеблишмента. Уже 22 марта губернатор Флориды Рон Десантис тщательно отмежевался от своего прежнего неудачного высказывания о "территориальном конфликте где-то в тысяче километров от границ Америки". И со вкусом перечислял все пороки кремлевского диктатора: военный преступник сидит на бензоколонке и размахивает ядерной бомбой.

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Убогий Путин, видимо, услышал и для дальнейшего закрепления в американском сознании своего "светлого образа" снова радостно закивал ядерной елкой.

Что касается демократической администрации, то вежливый двухпартийный приказ ей от глубинного государства прекрасно сформулировал великий друг Украины генерал Бен Ходжес:

"То, что мы слышим от очень хороших, умных, трудолюбивых чиновников: "Мы хотим, чтобы Украина имела сильнейшую позицию, когда они сядут за стол переговоров". Просто скажите: "Мы хотим победы Украины". Это означало бы полное восстановление ее суверенитета вместе с Крымом".

Вы – добрые, умные ребята и очень многое сделали и делаете для Украины. Но достаточно сопле жевать, скажите просто: "Мы хотим победы Украины".