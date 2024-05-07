Си Цзиньпин хочет, чтобы Украина и Россия были в "равных условиях": как Китай видит мирную конференцию

По словам председателя КНР, его страна готова поддержать мирную конференцию только при условии, что в ней будет участвовать Россия. Си Цзиньпин хочет, чтобы между Украиной и Россией были равные условия.

Находясь с официальным визитом во Франции, на совместной пресс-конференции с президентом Эммануэлем Макроном, китайский лидер заявил, что стремится к восстановлению диалога между Россией и Украиной для обсуждения мирных планов.

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Китай выставляет себя в роли миротворца

Заявления, сказанные Си Цзиньпином во время встречи с президентом Франции и его действия сильно отличаются. По его словам, Китай неоднократно заявлял свою позицию относительно российско-украинской войны. Пекин якобы играет важную роль в обеспечении мира. Хотя при этом же глава КНР подыгрывает Кремлю, называя войну и российское вторжение "украинским кризисом".

Специальный представитель китайского правительства по делам Евразии проводит третий раунд дипломатии. В то же время Китай выступает против попыток использовать украинский кризис как инструмент, чтобы очернить третью страну или разжечь новую холодную войну,

– говорит Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, войну можно завершить только путем переговоров. Он отметил, что на предстоящей международной мирной конференции должны быть представлены и Украина, и Россия, что должно обеспечить равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Впрочем, пока Китай не использует ни один из своих рычагов влияния на Россию для достижения мира в Украине.

"Нейтральный" миротворец Китай помогает России

Визит Си во Францию состоялся на фоне заявлений американских официальных лиц, что Китай экспортирует в Россию товары двойного назначения, такие как станки, беспилотники, турбореактивные двигатели, микроэлектроника, компоненты для ракетного топлива. Все это помогает развивать российскую оборонно-промышленную базу и продолжать захватническую войну в Украине.

Впрочем, китайская сторона отвергает любые обвинения в военной помощи России. Си лишь подтвердил Макрону обязательства о ненаправлении России оружия напрямую.

Си Цзиньпин осторожно следит за тем, чтобы любой исход войны не ослабил Путина, которого он считает ключевым партнером в противодействии США. Президент Китая продолжает повторять призыв ко "всем сторонам", вовлеченных в конфликт, возобновить диалог и "постепенно накопить взаимное доверие". Он также выступает против мирных конференций по войне в Украине, которые не включают Россию.

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