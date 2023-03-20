Си Цзиньпин прибыл в Москву на встречу с Путиным: появились первые кадры исторического визита

Лидер Китая Си Цзиньпин уже прибыл в Россию. Там он встретится с Владимиром Путиным. В частности, они будут говорить и об Украине.

В сети уже распространили видео с самолетом. Между тем, китайское правительственное агентство сообщило, что Си Цзиньпин прибывает в Москву, информирует 24 Канал.

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По данным росСМИ, самолет с китайской делегацией приземлился в аэропорту "Внуково". Впрочем, самого Си Цзиньпина на борту будто бы не было.

Он прибыл чуть позже. Заметим, что информация о прилете появилась около 12:05.

Самолет с Си Цзиньпином прибыл в Москву: смотрите видео

Си Цзиньпин уже в России: смотрите видео

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил журналистам, что встреча российского диктатора с Си Цзиньпином состоится ориентировочно в 16.30. Однако, это будет разговор с глазу на глаз, который продолжится за неоформальным обедом. В то же время официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15.00 21 марта.

Китайская делегация прибыла в Москву: смотрите видео

Си Цзиньпин и Путин будут говорить об Украине

В РосСМИ также отмечают, что помимо двусторонних вопросов Путин и Си обсудят план "мирного урегулирования" войны в Украине, предложенный Пекином.

"Безусловно, Украина будет фигурировать в повестке дня, поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе будут касаться. Но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения так, чтобы глава Си смог, как говорят с первых уст, получить с российской стороны видение текущего момента", сказал Песков.