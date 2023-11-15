Главная тема одна: чего не следует ожидать от встречи глав США и Китая

Си Цзиньпин прибыл в США. Китайский лидер встретится с Джо Байденом. По всей вероятности, основными темами их разговора могут стать вопросы торговли и Тайваня.

Политолог Владимир Фесенко отметил 24 Каналу, что не стоит ожидать таких решений, которые кардинально все могут изменить. Речь идет о противостоянии на Ближнем Востоке и войне России против Украины.

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"Думаю, наиболее положительным результатом будет продолжение диалога между США и Китаем. Решить ключевые проблемы между двумя странами, имеющими между собой серьезные и глубокие противоречия, где в определенных вопросах они не смогут достичь компромисса. Главное держать противостояние контролируемым, не переходить красные" линии", – отметил политолог.

Продолжение диалога

Финансово-экономические вопросы и военное сотрудничество – важные темы, чтобы не допустить рисков в вопросах с Тайванем, считает Фесенко. Соответственно, эта встреча может заложить определенный фундамент для диалога, что является положительной тенденцией.

"У Китая противоречивы интересы и в отношении сегодняшней встречи, и в отношениях с США. Политически, геополитически Китай и Си настроены на соперничество с США. Чтобы они признали Китай как равного противника и что в ключевых международных вопросах нужно договариваться с Китаем", – добавил политолог.

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Впрочем, в экономических вопросах Китай заинтересован не в соперничестве, а наоборот – сотрудничестве с США. Си важно сохранить глобальную торговлю. Потому что, если начнется военно-политическое противостояние, это может ударить по китайской экономике.

То есть, торговые вопросы и вопросы Тайваня будут на первом месте. А в отношении Украины, думаю, Байден выскажет позицию США о недопустимости поставок оружия России. Что США будут наказывать компании, которые помогают России обходить санкции. И в целом проговорят, как избежать эскалации и умерить Россию от рисков использования ядерного оружия и чрезмерной силы,

– отметил Фесенко.

Относительно последнего он подчеркнул, что Китаю не выгодно полностью отказаться от поддержки России. Но в других вопросах лидеры двух стран могут добиться компромисса.

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