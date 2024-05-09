Лидер Китая Си Цзиньпин начал свой первый государственный визит в Венгрию. Он совпал с 75-летием дипломатических отношений между странами.

Премьер Виктор Орбан 9 мая лично встретил президента Китая в аэропорту Будапешта, подтверждая, что этот визит для него является важным событием. Си Цзиньпин отметил сотрудничество и партнерство между странами.

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Си прибыл в Венгрию

Венгрия, которая в 1949 году была среди первых стран, установивших связи с КНР, сейчас стремится расширить экономическое сотрудничество. Орбан видит потенциал в проектах "Один пояс, один путь" и модернизации железных дорог.

По прибытии Си Цзиньпин заявил в письменной речи, что Китай и Венгрия являются хорошими друзьями и хорошими партнерами, отношения которых базируются на взаимном доверии,

– пишет китайское издание CGTN.

Визит Си Цзиньпина в Венгрию продлится до 10 мая, после чего он отправится в другие европейские страны. Венгерские истребители сопровождали самолет президента Китая после входа в воздушное пространство страны, а на пути к отелю люди приветствовали его, махая флагами обоих государств.

Более широкий контекст

Недавно китайский лидер был два дня в Париже, где обязался, что Китай будет воздерживаться от продажи оружия России. Президент Франции Макрон приветствовал заявление Си Цзиньпина, добавляя, что уважает давние связи между Кремлем и Пекином.

Эммануэль Макрон также выразил благодарность своему китайскому коллеге за усилия, направленные на "содействие миру" во время предстоящих Олимпийских игр в Париже. Он призвал все стороны конфликтов "объявить олимпийское перемирие".

В то же время премьер Венгрии за последнее время запомнился тем, что поздравил Путина с "победой на выборах". Он заверил самопровозглашенного президента России, что Будапешт готов расширять сотрудничество с Москвой.

Самый большой избирательный обман в истории таким не был и для Китая. Президент Поднебесной Си Цзиньпин поздравил российского главаря во время разговора в день окончания так называемого "голосования".

Этот визит является важным шагом в укреплении отношений между Китаем и Венгрией, которые уже подняли свое партнерство до всеобъемлющего стратегического уровня. Для Украины соответствующий сюжет является важным потому, что и Китай, и Венгрия часто подыгрывают России, которая развязала против нашего государства войну.