О том, как закончить войну в Украине говорят мировые лидеры, а этот вопрос уже неоднократно обсуждался. В частности, лидер Китая также сформировал определенные "принципы" урегулирования ситуации.

Председатель КНДР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине изложил "четыре принципа" урегулирования конфликта в Украине. В Китае их назвали "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".

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Что это за "четыре принципа"

Лидер Китая считает, что страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности", а также воздерживаться от поиска достижения корыстных целей. Кроме этого, они должны "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".

Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности,

– сказал Си Цзиньпин.

Год назад Пекин уже предлагал документ, где содержался призыв к "политическому урегулированию конфликта". Западные обозреватели считают, что таким образом Россия сможет удержать значительную часть захваченных территорий.

В то же время в отношениях Китая и западных стран есть определенная напряженность. США изучают риски национальной безопасности, создаваемые китайскими технологиями в автомобилях.

На встрече с Шольцем лидер Китая подчеркнул, что "промышленные и производственные цепочки Китая и Германии глубоко связаны друг с другом". Он отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Германией – это не "риск", а гарантия стабильности двусторонних отношений и возможность создать будущее.

Си поддержал идею мирной конференции