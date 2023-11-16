Тайные переговоры и разрядка 2․0 для мира: о чем договаривались Байден и Си в США

В Сан-Франциско прошла долгожданная личная встреча президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпина. Большинство тем так и остались за кулисами, однако отдельные комментарии двух лидеров и инсайды позволили 24 Каналу проанализировать результаты переговоров.

СМИ подавали встречу как возможность для нормализации отношений между двумя государствами, которые сейчас фактически ведут "холодную войну 2.0", настойчиво играют мышцами и имеют свой взгляд не только на события вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, но и относительно российского вторжения в Украину, конфликта на Ближнем Востоке и роли Ирана в нем и тому подобное.

Читайте также Призрак Третьей мировой? Что может изменить историческая встреча Байдена и Си в Сан-Франциско

Разрядка 2.0?

Джо Байден и Си Цзиньпин коммуницировали почти четыре часа во время встречи в имении Филоли, прибрежном горном массиве к югу от Сан-Франциско. Американский лидер провел личные переговоры с Си только во второй раз за время своего президентства, после их встречи в Индонезии на саммите G20.

Те, кто хотел услышать месседж о "нормализации" (или как сказали бы в 20 веке – "разрядке"), услышал. Так, Си на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что ядерная война является недопустимым сценарием и упомянул о "невыносимых последствиях" для обеих сторон.

Для двух крупных стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, отвернуться друг от друга – не вариант. Для одной стороны нереально перестроить другую, а конфликт и противостояние имеют невыносимые последствия для обеих сторон,

– Си Цзиньпин в Сан-Франциско заявляет, что хочет мира и намекает на распределение сфер влияния.

Примечательно, что претензии Китая на глобальное лидерство или солидерство в США отвергли. Это сделал сам Байден через несколько часов до первого за шесть лет визита Си Цзиньпина в США.

Президент Си (так в США по-своему трактуют должность Си Цзиньпина – 24 Канал) – еще один пример того, как восстановление американского лидерства в мире закрепляется. У них есть реальные проблемы,

– Джо Байден на мероприятии по сбору средств накануне встречи со своим китайским коллегой определил роль и место США и КНР.

Таким образом, Си ехал на встречу двух лидеров сверхдержав, вместо этого встречали его в Сан-Франциско только как регионального лидера в гостях у единой сверхдержавы. Это подтверждают не только заявления, но и конкретные шаги – сейчас в Азии при активной поддержке США растет новый мощный региональный лидер, который уже не только обошел Китай по численности населения, но и претендует на экономическое лидерство.

Речь, конечно же, об Индии. Недавний летний визит индийского премьера Нарендры Моди в Вашингтон был обставлен так, словно вернулись The Beatles. Си же получил в подарок от Байдена только собственное фото 38-летней давности, где он, еще молодой чиновник-аграрий, позирует на фоне легендарного моста "Золотые ворота", во время визита по обмену опытом, который позже поможет КНР разобраться с собственным сельским хозяйством и по крайней мере не голодать.

Об истории с раритетным фото рассказала представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она также отметила, что эту фотографию китайский лидер до сих пор хранит как нечто важное. Интересно, как много фотографий из Китая хранит у себя в архиве президент Байден?

Тайные переговоры с инсайдами и инсайдерами

О чем конкретно говорили Си и Байден неизвестно – официальный Белый Дом сообщает, что два лидера "провели откровенную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних и глобальных вопросов и обменялись мнениями касательно вопросов, по которым есть разногласия".

Мировые СМИ цитируют анонимный источник в Белом Доме. Якобы Си заверил Байдена, что Китай не планирует вторжение на Тайвань в ближайшее время и предпочитает мирное воссоединение (как было с Гонконгом и Макао). При этом Си также рассказал, при каких условиях КНР может применить силу.

После встречи с Байденом Си Цзиньпин на ужине с боссами ведущих американских компаний заявил, что Китай готов быть партнером и другом США, что стране не следует рассматривать Китай как угрозу, ведь миру нужно, чтобы США и КНР сотрудничали, а не враждовали. Далее Си Цзиньпин в очередной раз заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая.

"Доверяй, но проверяй"

По итогам переговоров видим, что скорее каждый остался при своем, чем кто-то уступил. Однако можем быть уверены, что президент США и китайский лидер выложили друг перед другом свои козыри и озвучили претензии.

Реальным результатом встречи стала договоренность о возобновлении прямых контактов между военными США и КНР, которые были прерваны после показательного визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Это означает, что отныне страны обещают исповедовать принцип "ответственной конкуренции", то есть установление определенных правил игры. Если это так, то у нас хорошие новости.

Речь идет о трех уровнях контактов. В течение следующих нескольких недель глава Пентагона Ллойд Остин встретится с китайским главой Минобороны, если его наконец назначат.

Старшие военные командиры будут контактировать по оперативным вопросам, а на более низком уровне будет оперативное взаимодействие между капитанами американских и китайских кораблей и другими офицерами двух стран.

Мы вернулись к прямому, открытому, четкому общению,

– заявил по этому поводу Байден.

К теме После "продуктивного саммита" Байден назвал Си "диктатором": в МИД Китая уже отреагировали

При этом никаких иллюзий относительно китайских коммунистов у США не существует – уже после завершения встречи с Си президент Байден вспомнил о главном принципе политики "доверяй, но проверяй", а также согласился с журналистами, что сейчас вел переговоры с диктатором.

Ну, посмотрите, он им является. Он диктатор в том смысле, что он управляет коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего,

– Джо Байден подытоживает на брифинге для СМИ переговоры с Си.

Темы агрессии России против Украины и ХАМАС против Израиля также были на повестке дня переговоров. Однако никаких громких заявлений по этому поводу так и не прозвучало, по крайней мере публично.

Долгосрочная игра

Слова Байдена очень расстроили китайских дипломатов, однако это реальный факт, с которым невозможно спорить. Зато он дает основания для предположений. Так, для китайских коммунистов болезненной темой является вопрос "единого Китая". США это единство признают, однако, никто им не мешает рассматривать именно политический режим демократического Тайваня, как базовый для Поднебесной, а коммунистическая диктатура в этом случае становится чем-то временным.

История доказала, что коммунизм – не работает, а либеральная демократия является эффективной и победной стратегией.

В отношении Китая есть стереотип о том, что он играет всегда вдолгую. Его сторонники обычно вспоминают притчу о мудрой обезьяне, которая ждала на горе, чем завершится поединок двух тигров, а затем успешно монетизирует потраченное время. Аллегория красивая, однако не слишком точная, ведь Китай – далеко не образец стабильности. Только в 20 веке он пережил революцию и свержение монархии, гражданскую войну, которая на самом деле была войной банд и "варлордов", оккупацию и геноцид, новую гражданскую войну и еще много чего интересного. В Китае любят говорить о государстве, которому несколько тысяч лет, однако, на самом деле именно коммунистической КНР нет и 100.

Когда-то северные коллеги китайских коммунистов, которые еще тогда считали себя по отношению к КНР "старшим братом", также планировали править вечно, но все завершилось в 1991 году. Для КНР, которая до сих пор во многом равняется на СССР, это должен был бы быть повод для размышлений, что собственного запаса прочности и резервов тех, с кем Китай решился конфликтовать, может не хватить.