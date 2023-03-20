Путин может пойти на "мягкое поражение": аналитик допускает согласие на часть "мирного плана" Китая

Глава КНР Си Цзиньпин прилетел с визитом в Москву. Там они будут обсуждать недавний мирный план Китая. Путин вполне может готовиться к "мягкому поражению". Однако вариантов развития событий на самом деле множество.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, для Китая таки важно сотрудничество с Россией, ведь Пекин имеет значительные экономические рычаги влияния, которые дают им много выгоды.

К теме На фоне решения Гааги по Путину: все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву

Конечно, Китай гораздо больше торгует с Европой и США, чем с Россией. Разница колоссальная – аж в 8 раз. Сомнительно, что торговый оборот с Россией может когда-нибудь превысить аналогичный показатель с США и Европой.

Однако со временем сотрудничество между Москвой и Пекином будет расти. Но у России этого времени на самом деле нет.

Путин может готовиться к "мягкому поражению"

Как отметил Клочок, Си и Путин действительно могут обсуждать мирный план Китая. Очевидно, что российский диктатор на некоторые пункты не согласен. Как, например, на содействие в послевоенном восстановлении и на решения гуманитарного кризиса. Но они могут сойтись на условных 3-5 пунктах.

Можно предположить, что Путин готовится к так называемому "мягкому поражению", которое должно прекратить активную фазу боевых действий, но не войну. Так диктатор сможет продать это как победу в войне против Украины.

Чего ждать от визита Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео

Они будут говорить что-то вроде того, что не допустили НАТО к границам России и другой бред. В России уже давно готовят это мнение, что они ослабили Украину, снизили ее промышленный потенциал, не допустили НАТО и т.д.

– отметил Клочок.

Что известно о визите Си в Москву: коротко