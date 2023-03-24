Позиция Киева очень разумна: почему до сих пор не состоялся разговор Си с Зеленским

За все время с начала полномасштабного вторжения глава КНР Си Цзиньпин так и не побеседовал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя официально Китай пытается преподнести себя как посредник в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, нельзя верить в эту демагогию, когда Китай преподносит себя как "проводник мира". Их глава Си Цзиньпин хочет, чтобы вокруг него объединялись антизападные силы.

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Киев отлично отреагировал на "мирный план" Китая

Как отметил Пионтковский, Киев прекрасно "перевел стрелки" по так называемому "мирному плану" Китая. Там сказали, что еще накануне отправили разными дипломатическими каналами руководству Китая детальный мирный план из 10 пунктов, который разработали в Украине. Поэтому сначала Си Цзиньпин должен ответить на это предложение.

Конечно, нужно сохранять корректность в отношениях с Китаем. Но в целом любой план Китая содержит пункты по "признанию обеспокоенности безопасности всех стран". Это касается знаменитой "озабоченности" Путина из-за "расширения НАТО"; там есть нейтральный статус и другое – те условия, которые неприемлемы для Украины,

– отметил Пионтковский.

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Пионтковский добавил, что в Си сейчас могла "закружиться голова" из-за внутренних и внешних успехов. Он фактически совершил государственный переворот, выбравшись уже на третий срок. А также начал наращивать влияние на Ближнем Востоке. Однако Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы сдержать возможности Китая.

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