Си Цзиньпин и Путин провели разговор по видеосвязи: говорили о сотрудничестве стран

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Во время общения якобы было решено улучшить отношения двух стран для "противостояния внешней неопределенности".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи

Как отметил российский президент, совместная работа Москвы и Пекина имеет важную стабилизационную роль в международных делах.

Путин добавил, что Китай уже является надежным партнером России. Эти две страны вместе сотрудничают в различных международных организациях и объединениях. Они также выступают за построение "справедливого многополярного порядка и работают в интересах безопасности на евразийском пространстве и во всем мире".

Лидеры России и Китая общались в онлайн-формате: смотрите видео

Китайское издание Xinhua также сообщило о встрече диктаторов в режиме онлайн. О чем они говорили и какие заявления делал Си Цзиньпин – неизвестно.

Стоит отметить! Владимир Путин и Си Цзиньпин постоянно общались в течение полномасштабного вторжения в Украину. Они также лично встречались и работают совместно на уровне делегаций.

Напомним, во время поздравления к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем Си Цзиньпин заверил Путина в готовности в дальнейшем быть партнером и укреплять всестороннее сотрудничество с Москвой, способствуя глобальной стабильности.