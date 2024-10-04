Заинтриговал "историческими решениями" для Украины: на что мог намекать Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После этого он заявил, что стороны скоординировали дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям, а те в свою очередь приблизят победу Украины.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что, вероятно, говорится именно о тех вещах, которые активно обсуждают последние недели. Чем ближе будет заседание "Рамштайн", тем чаще о них будут говорить.

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Чем мог заинтриговать Сибига

По словам политолога, вероятно, говорилось о предоставлении разрешения на удары западным оружием. Возможно, стали известны дополнительные детали, потому что это решение скорее всего примут.

А вторая история может быть связана с заявлением Джо Байден о вступлении Украины в НАТО. Вероятно, здесь имели в виду только политическое выступление, но даже это для нас важно.

Я думаю, что говорилось именно об этом, ведь все другие идеи, которые время от времени обсуждаются, не дадут результата, на который мы рассчитываем,

– заметил Игорь Рейтерович.

Понятно, что предоставление разрешения действительно будет историческим решением, потому что это прецедент. Формат приглашения Украины в НАТО – также, потому что в экспертной среде на Западе его уже обсуждают. Поэтому очевидно, что поддержка Украины никуда не исчезнет, но надо подождать, как эти исторические решения будут реализованы на практике.

Других идей у меня пока нет. Мы можем рассчитывать на эти вещи, а о чем-то более начнем думать уже после завершения выборов в Соединенных Штатах,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Напомним, что Андрей Сибига после телефонного разговора с Энтони Блинкеном написал, что дальнейшие шаги приведут Украину к победе. Американская сторона никаких деталей не сообщила.