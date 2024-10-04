Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що, ймовірно, мовиться саме про ті речі, які активно обговорюють останні тижні. Чим ближчим буде засідання "Рамштайн", тим частіше про них говоритимуть.

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Чим міг заінтригувати Сибіга

За словами політолога, ймовірно, мовилось про надання дозволу на удари західною зброєю. Можливо, стали відомі додаткові деталі, тому що це рішення скоріш за все ухвалять.

А друга історія може бути пов'язана із заявою Джо Байден про вступ України в НАТО. Ймовірно, тут мали на увазі лише політичний виступ, але навіть це для нас важливо.

Я думаю, що мовилось саме про це, адже всі інші ідеї, які час від часу обговорюються, не дадуть результату, на який ми розраховуємо,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Зрозуміло, що надання дозволу справді буде історичним рішенням, тому що це прецедент. Формат запрошення України в НАТО – також, бо в експертному середовищі на Заході його вже обговорюють. Тому очевидно, що підтримка України нікуди не зникне, але треба почекати, як ці історичні рішення будуть реалізовані на практиці.

Інших ідей в мене поки немає. Ми можемо розраховувати на ці речі, а про щось більш почнемо думати вже після завершення виборів у Сполучених Штатах,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, що Андрій Сибіга після телефонної розмови з Ентоні Блінкеном написав, що подальші кроки приведуть Україну до перемоги. Американська сторона жодних деталей не повідомила.