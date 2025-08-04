Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что нужно поднять цену продолжения российской агрессии, если Россия не захочет закончить войну. По его словам, стоит все больше давить на Москву, чтобы принудить ее к миру.

В частности, усилить санкции против страны-агрессора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что сказал Сибига о давлении на Россию?

После разговора Сибиги с главой польского МИД Радославом Сикорским корреспондент издания спросил украинского политика, какие шаги должны осуществить США и западные союзники, если Россия не отреагирует на ультиматум и не закончит войну до 8 августа.

На это Сибига ответил, что нужно дальнейшее давление и решительные шаги, чтобы заставить Путина и Россию к миру. Он отметил, что Украина приветствует эти решительные шаги американской стороны, лично президента Трампа, поскольку они направлены на приближение справедливого мира.

Я считаю, что сейчас мы находимся в (соответствующем – 24 Канал) моменте для максимальной мобилизации всех дипломатических усилий ради поддержки мирного процесса,

– сказал Сибига.

А также добавил, что Украине нужно лидерство и широкая вовлеченность США, ведь это один из ключевых залогов того, что войну удастся завершить в этом году.

Министр иностранных дел Украины отметил важность синхронизации санкций. По его словам, утвержденный в Европейском Союзе 18-й пакет санкций является очень комплексным и мощным, поэтому важно, чтобы он был синхронизирован с американским пакетом.

Сибига отметил, что Украина синхронизировала свой 18-й санкционный пакет и эти санкции должны иметь разрушительный характер, чтобы сломать позвоночник российской экономике и лишить Россию возможности финансировать свою военную машину.

Кроме этого, основной источник поставок доходов для российского бюджета – это экспорт энергоносителей, в частности, нефти. Поэтому очень важно, чтобы те страны, которые сегодня больше всего покупают нефти в России, тоже почувствовали последствия и прекратили зарабатывать на торговле российской нефтью.

По словам главы МИД, сейчас с партнерами очень подробно и предметно Украина работает над тем, чтобы можно было наложить санкции на конкретных субъектов предпринимательской деятельности и конкретные страны, которые зарабатывают на этой нефти.

Сибига отметил, что Варшава сейчас председательствует в Совете стран Балтийского моря, а 70% "теневого флота", которым экспортируется российская нефть, проходят путями именно в этом море.

Он рассказал, что разговаривал с Сикорским о том, чтобы благодаря прекращению путей "теневого флота" в Балтийском море можно было остановить экспорт российской нефти.

Глава МИД добавил, что польская сторона абсолютно разделяет подход, что безопасность Украины – это польская безопасность, и вообще, что безопасность Украины, безопасность Европы и трансатлантическая безопасность – это неделимые вещи, поэтому рост вызовов и рисков заставляет страны теснее взаимодействовать, чтобы совместно им противостоять.