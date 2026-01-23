Путин столько не проживет: Сибига высмеял слова Орбана о 100-летнем вето на вступление Украины в ЕС

Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет Украина не сможет вступить в ЕС, потому что Венгрия ей этого не позволит. На циничное заявление венгерского премьера отреагировал Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины напомнил Орбану и его сторонникам, что они всего лишь приспешники Путина. Соответствующее сообщение чиновник обнародовал в соцсети "Х".

Смотрите также Орбан пожаловался на ЕС из-за энергоносителей России и помечтал о снятии санкций

Что Сибига ответил Орбану относительно вступления Украины в ЕС?

Андрей Сибига заявил Орбану, что его план заблокировать вступление Украины в ЕС на 100 лет обречен на провал. Ведь Владимир Путин, марионеткой которого является венгерский премьер, столько не проживет.

Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если вы будете готовы пожертвовать ему все органы. А в день, когда Украина вступит в ЕС, мы оформим этот заголовок в рамку в украинском парламенте, чтобы помнить вашу ложь в течение следующих 100 лет,

– написал Сибига.

Напомним, что резкому сообщению украинского министра предшествовало заявление премьера Венгрии. Тот уверен, что ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за членство украинцев в Европейском Союзе.

Кроме того, Орбан обвинил Киев в том, что тот пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля.

К слову, на неформальном саммите ЕС 22 января лидерам представили конфиденциальный документ, что предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года с финансовой помощью в 800 миллиардов евро.

Что известно о словесной перепалке Зеленского и Орбана?