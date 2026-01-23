Путин столько не проживет: Сибига высмеял слова Орбана о 100-летнем вето на вступление Украины в ЕС
- Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет ветировать вступление Украины в ЕС на 100 лет.
- Андрей Сибига ответил, что план Орбана провалится, поскольку Путин не проживет столько времени.
Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет Украина не сможет вступить в ЕС, потому что Венгрия ей этого не позволит. На циничное заявление венгерского премьера отреагировал Андрей Сибига.
Министр иностранных дел Украины напомнил Орбану и его сторонникам, что они всего лишь приспешники Путина. Соответствующее сообщение чиновник обнародовал в соцсети "Х".
Что Сибига ответил Орбану относительно вступления Украины в ЕС?
Андрей Сибига заявил Орбану, что его план заблокировать вступление Украины в ЕС на 100 лет обречен на провал. Ведь Владимир Путин, марионеткой которого является венгерский премьер, столько не проживет.
Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если вы будете готовы пожертвовать ему все органы. А в день, когда Украина вступит в ЕС, мы оформим этот заголовок в рамку в украинском парламенте, чтобы помнить вашу ложь в течение следующих 100 лет,
– написал Сибига.
Напомним, что резкому сообщению украинского министра предшествовало заявление премьера Венгрии. Тот уверен, что ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за членство украинцев в Европейском Союзе.
Кроме того, Орбан обвинил Киев в том, что тот пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля.
К слову, на неформальном саммите ЕС 22 января лидерам представили конфиденциальный документ, что предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года с финансовой помощью в 800 миллиардов евро.
Что известно о словесной перепалке Зеленского и Орбана?
- Во время выступления на форуме в Давосе Владимир Зеленский обвинил Виктора Орбана в предательстве европейских интересов в пользу Москвы. "Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и одновременно пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника", – сказал президент.
- Премьер Венгрии ответил на критику Зеленского в Дании ответил на критику Зеленского в Давосе, заявив, что "жизнь всех рассудит". Он подчеркнул, что у него не получается найти общий язык с украинским президентом. Политик повторил, что Венгрия не будет поддерживать военные усилия Украины, будет продолжать поставлять электроэнергию, топливо и поддерживать украинских беженцев, несмотря на "оскорбления" со стороны Зеленского.