Міністр закордонних справ України нагадав Орбану та його прихильникам, що вони усього лише посіпаки Путіна. Відповідний допис чиновник оприлюднив у соцмережі "Х".

Що Сибіга відповів Орбану щодо вступу України в ЄС?

Андрій Сибіга заявив Орбану, що його план заблокувати вступ України до ЄС на 100 років приречений на провал. Адже Володимир Путін, маріонеткою якого є угорський прем'єр, стільки не проживе.

Ваш хазяїн у Москві не протримається й 100 років, навіть якщо ви будете готові пожертвувати йому всі органи. А в день, коли Україна вступить до ЄС, ми оформимо цей заголовок у рамку в українському парламенті, щоб пам'ятати вашу брехню протягом наступних 100 років,

– написав Сибіга.

Нагадаємо, що різкому допису українського міністра передувала заява прем'єра Угорщини. Той впевнений, що найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за членство українців у Європейському Союзі.

Окрім того, Орбан звинуватив Київ у тому, що той намагається повпливати на результати майбутніх парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня.

До слова, на неформальному саміті ЄС 22 січня лідерам представили конфіденційний документ, що передбачає вступ України до ЄС до 2027 року з фінансовою допомогою у 800 мільярдів євро.

