Биологический терроризм в Херсонской области: оккупанты создают условия для распространения сибирской язвы
На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы. Для этого враг завозит в регион зараженный скот.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны.
Смотрите также: "70 дронов на один многоэтажный дом", – журналистка рассказала об обстрелах Херсона
Как россияне распространяют возбудителей сибирской язвы?
В ГУР сообщили, что россияне свозят туши скота, зараженного сибирской язвой, на скотомогильники на временно оккупированной территории Херсонской области.
В регионе насчитывается около 50 таких объектов, из которых примерно десять представляют наибольшую опасность. В частности, речь идет о скотомогильниках вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.
Россияне избавляются от зараженных животных без соблюдения каких-либо санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне запущенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов,
– заявили в ГУР.
Разведка сообщила, что места захоронения заражённого скота не имеют надлежащих ограждений или какой-либо защиты. Со временем грунт проседает, но оккупанты не проводят никакого необходимого обслуживания скотомогильников.
Часть таких объектов расположена в местах с высоким уровнем грунтовых вод, что еще больше повышает риск распространения инфекции. Возбудитель сибирской язвы может сохраняться в почве десятки и даже сотни лет.
В ГУР подчеркнули, что Россия может использовать скотомогильники для проведения провокаций, которые, вероятно, будут сопровождаться как физическими действиями в местах скопления зараженных захоронений, так и информационными кампаниями. В частности, возможны попытки обвинить Украину в создании или применении так называемого "биологического оружия".
Насколько опасна сибирская язва?
Сибирская язва (сибирка) – это острое инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку и вызываемое бактерией Bacillus anthracis.
Чаще всего у людей оно проявляется поражениями кожи с образованием характерного карбункула, отеком и воспалением лимфатических узлов на фоне высокой температуры и общей интоксикации организма.
Реже болезнь поражает легкие или пищеварительную систему и может протекать в более тяжелой форме с распространением инфекции по организму.
Люди могут заразиться, если:
- вдыхают споры;
- употребляют пищу или воду, зараженную спорами;
- если споры попадают в порез или царапину на коже.
Каковы симптомы?
- группа маленьких пузырьков или бугорков, которые могут чесаться;
- вокруг язвы может возникнуть отек;
- безболезненная ранка на коже (язва) с чёрным центром, которая появляется после небольших пузырьков или бугорков.