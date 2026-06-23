Биологический терроризм в Херсонской области: оккупанты создают условия для распространения сибирской язвы

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы. Для этого враг завозит в регион зараженный скот.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

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Как россияне распространяют возбудителей сибирской язвы?

В ГУР сообщили, что россияне свозят туши скота, зараженного сибирской язвой, на скотомогильники на временно оккупированной территории Херсонской области.

В регионе насчитывается около 50 таких объектов, из которых примерно десять представляют наибольшую опасность. В частности, речь идет о скотомогильниках вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

Россияне избавляются от зараженных животных без соблюдения каких-либо санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне запущенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов,

– заявили в ГУР.

Разведка сообщила, что места захоронения заражённого скота не имеют надлежащих ограждений или какой-либо защиты. Со временем грунт проседает, но оккупанты не проводят никакого необходимого обслуживания скотомогильников.

Часть таких объектов расположена в местах с высоким уровнем грунтовых вод, что еще больше повышает риск распространения инфекции. Возбудитель сибирской язвы может сохраняться в почве десятки и даже сотни лет.

В ГУР подчеркнули, что Россия может использовать скотомогильники для проведения провокаций, которые, вероятно, будут сопровождаться как физическими действиями в местах скопления зараженных захоронений, так и информационными кампаниями. В частности, возможны попытки обвинить Украину в создании или применении так называемого "биологического оружия".

Насколько опасна сибирская язва?

Сибирская язва (сибирка) – это острое инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку и вызываемое бактерией Bacillus anthracis.

Чаще всего у людей оно проявляется поражениями кожи с образованием характерного карбункула, отеком и воспалением лимфатических узлов на фоне высокой температуры и общей интоксикации организма.

Реже болезнь поражает легкие или пищеварительную систему и может протекать в более тяжелой форме с распространением инфекции по организму.

Люди могут заразиться, если:

вдыхают споры;

употребляют пищу или воду, зараженную спорами;

если споры попадают в порез или царапину на коже.

Каковы симптомы?