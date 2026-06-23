Про це повідомили в ГУР МО.
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Як росіяни поширюють збудники сибірської виразки?
В ГУР повідомили, що росіяни звозять туші худоби, зараженої сибірською виразкою, до скотомогильників на тимчасово окупованій території Херсонщини.
У регіоні налічується близько 50 таких об'єктів, із яких приблизно десять становлять найбільшу небезпеку. Зокрема, йдеться про скотомогильники поблизу Асканії-Нової, Скадовська та Залізного Порту.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Туші худоби не спалюють, а просто закопують. Багато об'єктів перебувають у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів,
– заявили в ГУР.
Розвідка повідомила, що захоронення інфікованої худоби не мають належних огорож чи будь-якого захисту. З часом ґрунт просідає, але окупанти не проводять жодного необхідного обслуговування скотомогильників.
Частина таких об'єктів розташована в місцях із високим рівнем ґрунтових вод, що ще більше підвищує ризик поширення інфекції. Збудник сибірської виразки може зберігатися в ґрунті десятки й навіть сотні років.
В ГУР наголосили, що Росія може використати скотомогильники для проведення провокацій, які, ймовірно, супроводжуватимуться як фізичними діями на місцях скупчення інфікованих захоронень, так і інформаційними кампаніями. Зокрема, можливі спроби звинуватити Україну у створенні або застосуванні так званої "біологічної зброї".
Наскількі небезпечною є сибірська виразка?
Сибірська виразка (сибірка) – це гостре інфекційне захворювання, яке передається від тварин до людини і викликається бактерією Bacillus anthracis.
Найчастіше у людей воно проявляється ураженнями шкіри з утворенням характерного карбункула, набряком і запаленням лімфатичних вузлів, на тлі високої температури та загальної інтоксикації організму.
Рідше хвороба вражає легені або травну систему і може мати більш тяжкий перебіг із поширенням інфекції по організму.
Люди можуть заразитися, якщо:
- вдихають спори;
- вживають їжу або воду, заражену спорами;
- якщо спори потрапляють в поріз або подряпину на шкірі.
Які симптоми?
- група маленьких пухирів або горбків, які можуть свербіти;
- навколо виразки може виникнути набряк;
- безболісна ранка шкіри (виразка) з чорним центром, яка з'являється після невеликих пухирів або горбків.