Про це повідомили в ГУР МО.

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Як росіяни поширюють збудники сибірської виразки?

В ГУР повідомили, що росіяни звозять туші худоби, зараженої сибірською виразкою, до скотомогильників на тимчасово окупованій території Херсонщини.

У регіоні налічується близько 50 таких об'єктів, із яких приблизно десять становлять найбільшу небезпеку. Зокрема, йдеться про скотомогильники поблизу Асканії-Нової, Скадовська та Залізного Порту.

Заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Туші худоби не спалюють, а просто закопують. Багато об'єктів перебувають у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів,

– заявили в ГУР.

Розвідка повідомила, що захоронення інфікованої худоби не мають належних огорож чи будь-якого захисту. З часом ґрунт просідає, але окупанти не проводять жодного необхідного обслуговування скотомогильників.

Частина таких об'єктів розташована в місцях із високим рівнем ґрунтових вод, що ще більше підвищує ризик поширення інфекції. Збудник сибірської виразки може зберігатися в ґрунті десятки й навіть сотні років.

В ГУР наголосили, що Росія може використати скотомогильники для проведення провокацій, які, ймовірно, супроводжуватимуться як фізичними діями на місцях скупчення інфікованих захоронень, так і інформаційними кампаніями. Зокрема, можливі спроби звинуватити Україну у створенні або застосуванні так званої "біологічної зброї".

Наскількі небезпечною є сибірська виразка?

Сибірська виразка (сибірка) – це гостре інфекційне захворювання, яке передається від тварин до людини і викликається бактерією Bacillus anthracis.

Найчастіше у людей воно проявляється ураженнями шкіри з утворенням характерного карбункула, набряком і запаленням лімфатичних вузлів, на тлі високої температури та загальної інтоксикації організму.

Рідше хвороба вражає легені або травну систему і може мати більш тяжкий перебіг із поширенням інфекції по організму.

Люди можуть заразитися, якщо:

вдихають спори;

вживають їжу або воду, заражену спорами;

якщо спори потрапляють в поріз або подряпину на шкірі.

Які симптоми?