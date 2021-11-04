Сидят в телефонах: чем занимались депутаты во время заседания Рады

Пленарное заседание Верховной Рады 4 ноября, хоть и было максимально продуктивным, все же заставило нардепов "поскучать". В стенах парламента они развлекались в телефонах. Кто-то убивал время перепиской, а кто-то выбирал купальники.

Журналистам 24 канала удалось зафиксировать на камеру, чем занимались нардепы во время пленарного заседания.

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Большинство из тех, кто явно скучал в стенах парламента, сидели в телефонах. Кто читал рабочие чаты, а кто-то вел частные разговоры.

Особого внимания заслуживает Андрей Аксенов, который разглядывал забавные купальники. Если очень увеличить фото, то можно увидеть, что парламентария заинтересовал женский бюстгальтер в виде глаз миньонов. Что ж, у всех свои вкусы.



Нардеп рассматривал купальники в Раде / Фото 24 канала (Валентина Полищук)

Другая нардеп вытирала свой планшет защитной маской. Вероятно, это единственная вещь, которая была под рукой и справилась с такой важной задачей.

Ранее на фоне многочисленных скандалов с переписками народные депутаты Украины научились прятать экраны своих гаджетов от представителей СМИ, объективы и камеры которых находятся сверху над сессионным залом. Однако сейчас это правило многие парламентарии нарушают.



Галина Янченко​ вытирала планшет защитной маской / Фото 24 канала (Валентина Полищук)



Олег Волошин​ в Раде сидит в телефоне / Фото 24 канала (Валентина Полищук)



Юрий Корявченков тоже сидел в телефоне / Фото 24 канала (Валентина Полищук)



У одного из нардепов 4 ноября день рождения – коллеги поздравляют / Фото 24 канала (Валентина Полищук)

Заметим, что пленарное заседание 4 ноября было достаточно эффективным. Во время него нардепы проголосовали за назначение ряда министров, в частности: