Это сигнал Лукашенко, – депутат из Литвы о стене на границе с Беларусью

В Литве установят стену на границе с Беларусью, чтобы задержать незаконных мигрантов. Это будет своеобразным сигналом для Александра Лукашенко.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Павиленис Жигимантас рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси организует поток нелегальных мигрантов, используя самолеты из Турции и Ирака. Однако Литва будет пытаться вернуть их домой.

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Нелегальные мигранты не попадут в Европу

По словам Жигимантаса, своим решением Литва хочет показать, что нелегальные мигранты не попадут в Европу. В то же время страна будет обращаться в Евросоюз и НАТО с просьбой о помощи.

Это усиленный контроль нашей границы и понятный сигнал нелегитимному диктатору Беларуси Лукашенко, что здесь нет зеленого света нелегальным мигрантам, поток которых он организует,

– заявил депутат.

Когда установят стену

Жигимантас отметил, что ранее в Литве планировали установить стену на границе с Беларусью за 2 года. Теперь государство должно это сделать в течение 1 – 2 месяцев.

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Однако это не означает, что Литва закрывает границу для белорусских демократов. По словам депутата, им "протянут руку помощи".

Сейчас государство работает с белорусским народом, который имеет свое представительство в Литве.

Жигимантас рассказал о стене Литвы на границе с Беларусью: смотрите видео

Что этому предшествовало