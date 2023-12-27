Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он убежден, что в условиях нехватки боеприпасов переход к оборонным действиям является правильным решением.

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Как именно нехватка боеприпасов шла на фронт

В своем недавнем комментарии Тарнавский отметил, что те наступательные действия, которые планировал Генштаб, сейчас нет возможности провести.

"Дело в том, что при наступлении использования боеприпасов растет в 3 – 5 раз по сравнению с обороной. Именно поэтому было принято правильное решение дождаться от западных партнеров финансирования, поставки техники и боеприпасов для того, чтобы планировать дальнейшие действия", – пояснил Свитан.

Объяснение: в США Конгресс не сумел принять решение о выделении средств на военную помощь Украине Также чиновники ЕС публично сообщали, что не успевают произвести для Украины миллионы боеприпасов до марта 2024 года.

Именно в таких обстоятельствах Силы обороны совершили плавный переход от наступательных действий к оборонным с расчетом, что в таких условиях хватит боеприпасов на более длительный срок.

Что делать Украине в случае отсутствия боеприпасов

По канонам военного искусства, если армия не может получить определенный тип вооружения, его обычно можно заменить другим вооружением. К тому же, такие методы замещения можно применить к оружию любого уровня поражения.

Примером этого было, в частности, решение Соединенных Штатов поставить Силам обороны кассетные боеприпасы 155-мм калибра. Они не были первоочередным запросом украинских чиновников, но попали в перечень военной помощи, как только возник риск нехватки традиционных снарядов.

Нехватку боеприпасов сразу может заступить принятие политического решения о предоставлении 50 установок HIMARS и ракет M26 к ним. Это ракета с кассетными боеприпасами с дальностью 30 – 45 км в зависимости от модификации. Их (на вооружении у США – 24 Канал) есть десятки тысяч единиц,

– отметил военный эксперт.

Получение таких ракет позволило Силам обороны провести очередную наступательную операцию на одном из направлений или существенно усилить украинские способности в обороне. Кроме того, будущее получение Украиной западных истребителей позволит Силам обороны снизить свои потребности в боеприпасах благодаря более широкому использованию авиабомб.

Именно такие механизмы замещения боеприпасов нужно показывать партнерам Украины, чтобы в будущем иметь возможность получить от них такое оружие.

Боеприпасы для Украины: что известно