Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він переконаний, що в умовах нестачі боєприпасів перехід до оборонних дій є слушним рішенням.
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Як саме нестача боєприпасів плинула на фронт
У своєму коментарі Тарнавський зазначив, що ті наступальні дії, які планував Генштаб, зараз немає можливості провести.
"Річ у тім, що в наступі використання боєприпасів зростає в 3 – 5 разів порівняно із обороною. Саме тому було ухвалене правильне рішення дочекатися від західних партнерів фінансування, постачання техніки та боєприпасів для того, щоб планувати подальші дії", – пояснив Світан.
Саме в таких обставинах Сили оборони зробили плавний перехід від наступальних дій до оборонних із розрахунком, що в таких умовах боєприпасів вистачить на більш тривалий термін.
Що робити Україні в разі відсутності боєприпасів
За канонами військового мистецтва, якщо армія не може отримати певний тип озброєння, його зазвичай можна замінити іншим озброєнням. До того ж такі методи заміщення можна застосувати до зброї будь-якого рівня ураження.
Прикладом цього було, зокрема, було рішення Сполучених Штатів поставити Силам оборони касетні боєприпаси 155-мм калібру. Вони не були першочерговим запитом українських посадовців, але потрапили в перелік військової допомоги, щойно виник ризик нестачі традиційних снарядів.
Нестачу боєприпасів одразу може заступити ухвалення політичного рішення про надання 50 установок HIMARS і ракет M26 до них. Це ракета з касетними боєприпасами з дальністю 30 – 45 кілометрів залежно від модифікації. Їх (на озброєнні у США – 24 Канал) є десятки тисяч одиниць,
– зазначив військовий експерт.
Отримання таких ракет дозволило б Силам оборони провести чергову наступальну операцію на одному з напрямків або суттєво посилити українські спроможності в обороні. Крім того, майбутнє отримання Україною західних винищувачів дозволить Силам оборони зменшити свої потреби в боєприпасах завдяки ширшому використанню авіабомб.
Саме такі механізми заміщення боєприпасів і потрібно показувати партнерам України, щоб у майбутньому мати можливість отримати від них таку зброю.
Боєприпаси для України: що відомо
- Серед партнерів України, які активно допомагають Силам оборони в непростий час, виокремлюється Німеччина. Її посадовці вже пообіцяли, що у 2024 році нададуть Україні 200 тисяч боєприпасів, а також законтрактували на своїх підприємствах виробництво боєприпасів на 2025 рік.
- Одним із рішень, як покрити тимчасовий дефіцит у боєприпасах на фронті, стало масове виробництво FPV-дронів. У 2024 році Україна планує виготовити мільйон ударних БпЛА цього типу.
- У бюджеті на 2024 рік на закупівлю дронів, снарядів та ракет передбачено 175 мільярдів гривень.