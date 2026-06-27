Опасная жара до +38 ударит по части областей: синоптикиня объяснила, где распечет больше всего

На Украину надвигается волна раскаленного воздуха из Южной и Центральной Европы. Уже в ближайшие дни в отдельных областях ожидается сильная жара, а на следующей неделе она охватит большую часть Правобережья.

Об этом сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

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Какие области охватит жара?

Наталья Птуха сообщила, что в течение 28 июня сильная жара ожидается в западных, Винницкой и Житомирской областях. Уже в период с 29 по 30 июня самые высокие температуры распространятся на Правобережье Украины.

Там столбики термометров покажут от 35 до 38 градусов тепла. В то же время представительница Укргидрометцентра подчеркнула, что вышеупомянутые значения уже классифицируются как сильная жара, которая на самом деле может быть опасной.

Прежде всего, это может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Ну и, конечно, негативно повлияет на жизнедеятельность населения. Поэтому нужно учитывать это в своих планах,

– пояснила она.

Таким образом, по её словам, 29 и 30 июня могут стать самыми жаркими днями, тогда как на остальной территории страны днём температура воздуха будет от 29 до 34 градусов тепла, а ночью колебаться от 18 до 23 градусов тепла.

Синоптик также отметила, что вместе с раскалённым воздухом на территорию Украины будет надвигаться антициклон, который обеспечит преимущественно малооблачную и сухую погоду. Поэтому в большинстве областей осадков не прогнозируется.

В то же время на Левобережье из-за влияния малоактивных атмосферных фронтов с северо-востока местами возможны кратковременные дожди. Впрочем, Наталья Птуха отметила, что в основном подобные осадки следует ожидать в дневное время.

Согласно текущим прогнозам специалистов, наибольшая вероятность таких осадков сохранится в ближайшие сутки, однако уже с началом новой рабочей недели почти на всей территории Украины ожидается погода без значительных осадков.

О чем предупреждали синоптики ранее?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в выходные в основном будет жаркой и сухой, без значительных осадков. Грядет постепенное усиление жары, которое начнётся с западных и юго-западных регионов.

В свою очередь синоптик Виталий Постригань также сообщал, что сейчас горячий воздух из Европы движется в сторону Германии, Польши и западных регионов Украины. По его данным, самыми жаркими днями прогнозируются 29 – 30 июня.