Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі для РБК-Україна.

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Які області накриє спека?

Наталія Птуха повідомила, що протягом 28 червня сильна спека очікується у західних, Вінницькій та Житомирській областях. Уже в період з 29 по 30 червня найвищі температури поширяться на Правобережжя України.

Там стовпчики термометрів покажуть від 35 до 38 градусів тепла. Водночас представниця Укргідрометцентру наголосила, що вищезгадані значення уже класифікують як сильну спеку, яка насправді може бути небезпечною.

Перш за все, це може зумовити ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху залізничного та автомобільного транспорту. Ну і негативно, звичайно, впливатиме на життєдіяльність населення. Тому треба це враховувати у своїх планах,

– пояснила вона.

Таким чином, за її словами, 29 і 30 червня можуть стати найспекотнішими днями, тоді як на решті території країни вдень температура повітря буде від 29 до 34 градусів тепла, а вночі коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.

Синоптикиня також зазначила, що разом із розжареним повітрям до території України надходитиме антициклон, який забезпечить переважно малохмарну та суху погоду. Тому в більшості областей опади не прогнозують.

Водночас на Лівобережжі через вплив малоактивних атмосферних фронтів із північного сходу подекуди можливі короткочасні дощі. Утім, Наталія Птуха зауважила, що здебільшого подібні опади варто чекати у денний час.

Згідно з поточними прогнозами фахівців, найбільша ймовірність таких опадів утримається найближчої доби, проте вже з початком нового робочого тижня майже по всій території України очікується погода без істотних опадів.

Про що попереджали синоптики раніше?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода протягом вихідних здебільшого буде спекотною та сухою, без істотних опадів. Наближається поступове посилення спеки, яке розпочнеться із західних та південно-західних регіонів.

Своєю чергою синоптик Віталій Постригань також повідомляв, що тепер гаряче повітря з Європи рухається у бік Німеччини, Польщі та західних регіонів України. За його даними, найспекотнішими днями прогнозують 29 – 30 червня.