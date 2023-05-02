"Сильно бахнуло": в Севастополе слышали громкий взрыв, оккупанты уже оправдываются

Во временно оккупированном Крыму буйным цветом цветет хлопок. Не успели захватчики там оправиться от двух мощных взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте, как к вечеру 2 мая в Севастополе сообщили о "бавовне".

Сообщения о взрыве в Севастополе появились в местных телеграмм-каналах около 18:40. Об этом сообщает 24 Канал.

Достойно внимания Украина возьмет Крым без боя, – Резников заверил, что детальный план уже есть

Взрыв прогремел в центре города

Как сообщили пользователи сети, взрыв в Севастополе слышали "где-то из центра". Впоследствии оккупанты смогли определиться и рассказали, что "хлопок" зафиксировали на улице Гоголя, что недалеко от Севастопольской бухты.

Также в телеграм-каналах сообщили, что источник взрыва был не на земле, а в небе над городом. Поэтому пользователи сети пытаются понять, что произошло, и узнать больше деталей.

Оккупанты придумали причину

Чтобы придумать причину громкого взрыва, оккупантам понадобились минуты. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что громкие звуки в центре города были "профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения". Еще одной из причин якобы является тренировка систем ПВО.

Интересно, что вместе с информацией о взрыве в Севастополе появилась информация и о "хлопке" в Симферополе. Там очевидцы сообщили о большом задымлении, которое, заметим, видно с большого расстояния. Сообщается, что еще один цветок хлопка расцвел возле пгт. Гвардейское в Симферопольском районе.



Последствия "работы ПВО" / местные телеграм-каналы

Крым, район Симферополя. Немного забавовнило ФСБшников. Но это тренировка,

– иронически прокомментировали в украинском телеграм-канале.

Последние взрывы в Крыму: коротко