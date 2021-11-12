Сильные ливни накрыли юг Индии и Шри-Ланку: много погибших
Источник:ABC News
Южный штат Индии Тамилнаду накрыли проливные дожди, по меньшей мере 14 человек погибли. В то же время несколько районов штата находятся в состоянии повышенной готовности к интенсивным осадкам.
Метеорологический департамент Индии предупредил об интенсивных дождях в отдельных местах. Иногда транспортные средства почти затоплены.
Обратите внимание Из-за сильных ливней наводнение накрыло Боснию и Герцеговину: жуткие фото
В столице штата остановили рейсы
На прошлой неделе стихия разрушила по меньшей мере 800 домов. В Ченнаи, столице штата Тамилнад, развернули несколько команд национальных сил реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь местным властям в спасательных работах.
В Ченнаи, который является одним из наиболее пострадавших регионов, чиновники эвакуировали сотни людей из уязвимых районов. В то же время рейсы в городе приостановлены.
Тамилнад борется с последствиями проливных дождей: видео из твитера пользователя Shabbir Ahmed
Дожди стали одними из самых сильных в городе с 2015 года. Эксперты предупредили, что сильные дожди могут в дальнейшем спровоцировать наводнения и разрушения. Граждан призвали не выходить на улицу.
Последствия ливней на Шри-Ланке
В соседней Шри-Ланке в результате дождей погибли 25 человек, большинство из которых утонули. В то же время по информации CNN, в результате оползней 5 человек пострадали.
Вскоре все же ожидают стихание ливней, которые превратятся в умеренные дожди. Однако, по информации метеорологов, в наиболее пострадавших районах еще возможно периодическое затопление дорог и низменностей.
Большинство авто подтоплены: видео из твиттера пользователя Naveen Natarajan
Сильные осадки в мире: последние новости
- В Гималайском штате в Индии из-за сильных ливней возникли наводнения. Они унесли жизни почти полсотни человек.
- В конце октября испанский регион Аликанте накрыло наводнение. Из-за огромного количества осадков улицы превратились в каналы, затопленные водой.
- Наводнение накрыло Боснию и Герцеговину. Спасатели усиленно работали в 4 муниципалитетах. Реки вышли из берегов и нанесли ущерб по всей территории Боснии и Герцеговины.