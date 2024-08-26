Сильные взрывы прогремели в Черкасской области: возник пожар
В Черкасской области слышали взрывы. Над областью были замечены "Шахеды".
Около 11:25 в Черкасской области прогремели мощные взрывы.
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Атака на Черкасскую область
Еще в 10:21 Воздушные силы сообщали о пребывании "Шахедов" в Херсонской. Николаевской, Харьковской. Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Позже стало известно о движении дронов из Черкасской в Киевскую и Винницкую области.
Обратите внимание! В ГСЧС отметили, что в результате вражеской атаки возник пожар в хозяйственном сооружении в одном из районов Черкасской области Спасатели ликвидировали возгорание. Повреждена линия электропередачи, количество разрушенных домов уточняется. Предварительно без пострадавших.
Последствия атаки на Черкащине / Фото ГСЧС
Напомним, что утром Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив десятки ракет и БПЛА.
Под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура. В Украине ввели экстренные отключения света.
По словам министра Галущенко, ситуация в энергосистеме сейчас сложная.