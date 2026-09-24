Сильные взрывы в Киеве: враг атакует баллистическими ракетами

Российская армия применила баллистическое оружие против Киева ночью 24 сентября. В столице прогремела серия взрывов.

Угроза со стороны реактивных БПЛА также актуальна. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о ракетном ударе по Киеву в ночь на 24 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили после полуночи 24 сентября в 00:54. Это произошло из-за угрозы баллистического обстрела, что исходит из сообщения Воздушных сил. Реактивные дроны российской армии также регулярно угрожали Киевской области.

Через несколько минут киевляне услышали громкие звуки – серию взрывов. Силы Противовоздушной обороны вели огонь по целям противника.

Взрывы в Киеве. Столица подвергается баллистической атаке. Оставайтесь в укрытиях!

– призвал мэр города Виталий Кличко.

Есть также информация о вызовах медиков в Святошинский и Соломенский районы.

Подробно о последствиях обстрела врага на момент публикации власти пока не сообщали. Угроза не миновала – атака продолжается.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что Россия в среду, 23 сентября, целый день атаковала Киев беспилотниками. В столице погибли два человека, 45 пострадали. Повреждениям подверглись культовый рынок "Шайба", КВЦ "Парковый" и другие объекты.