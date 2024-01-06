В Украине ударит мороз до 25 градусов: дата уже известна

Уже в ближайшие дни в Украине значительно снизится температура. Ударит мороз до 25 градусов.

Когда ждать значительного похолодания и в каких областях будет самый большой минус, спрогнозировали синоптики. Заметили, что ожидается усложнение погодных условий, передает 24 Канал.

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Где прогнозируют 25 градусов мороза

Так, 7 – 9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на Юге нашего государства.

В течение 7 – 9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20 градусов мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19 – 25 мороза), в южной части до 7 – 15 мороза,

– отметили синоптики.

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Будут сильные снегопады

В Укргидрометцентре отметили, что днем 7 января и 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях будет значительный снег. Ожидается прирост покрова 10 – 20 сантиметров. В Кировоградской и Днепропетровской – до 30.

Между тем, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях тоже значительны. Но дождь с переходом в снег. Кроме того, гололедица, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5 – 15 сантиметров).

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метели и снежные заносы. На дорогах большинства областей гололедица. ️

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что в ГСЧС Одесской области также предупреждали об ухудшении погодных условий. Спасатели призывали быть особенно осторожными в течение 7 – 9 января и соблюдать правила безопасности. Также лучше воздержаться от дальних поездок в этот период.