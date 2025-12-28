Америку и Европу накрыл снежный шторм: в Швеции есть погибшие, в США задержаны тысячи рейсов
- Снежные штормы в США и Северной Европе привели к гибели двух человек в Швеции и задержанию тысяч рейсов в США.
- В Швеции и Финляндии без электричества остались десятки тысяч домов, а в США объявлено чрезвычайное положение во многих округах из-за рекордных снегопадов.
Соединенные Штаты и страны Северной Европы 27 и 28 декабря накрыли сильные снежные штормы. В Швеции из-за непогоды погибли по меньшей мере 2 человека, а в США были задержаны тысячи рейсов.
Какие последствия сильной непогоды в Северной Европе?
Снежный шторм "Йоханнес" накрыл Норвегию, Швецию и Финляндию 27 декабря и наделал немало бед. В Швеции синоптики заранее предупреждали о сильном ветре почти по всей северной половине страны, а 28 декабря там местами и дальше прогнозируют штормовые порывы и снегопады.
Каким был шторм "Йоханнес" в Северной Европе / Фото из аккаунта @Def_Century в соцсети Х
В результате непогоды погибли по меньшей мере два человека. Один из погибших – мужчина около 50 лет: недалеко от горнолыжного курорта Кунгсбергет в центральной Швеции на него упало дерево. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Еще один трагический случай произошел на севере Швеции – региональная коммунальная компания Hemab сообщила о гибели своего работника во время работ на местности. Предварительно, причиной также могло стать падение дерева.
Как люди добирались в Швеции во время снежного шторма / Видео с аккаунта в соцсети Х
Шторм оставил без света сотни тысяч людей. В Финляндии без электроснабжения оказались более 120 000 домов, больше всего пострадал запад страны. В Швеции электричества не было более чем в 40 000 домов.
Непогода повлияла и на работу транспорта. В аэропорту Китилла на севере Финляндии временно остановили движение после того, как сильный ветер снес пассажирский самолет и меньший самолет со взлетно-посадочной полосы прямо в снежный сугроб.
Какого бедствия наделал снежный шторм в США?
В Нью-Йорке из-за мощного снегопада выпало рекордное за последние годы количество снега. По данным Национальной метеорологической службы США, в Центральном парке зафиксировали 11 сантиметров осадков – такого не было с января 2022 года. В большинстве округов штата власти объявили чрезвычайное положение.
Центральный парк в Нью-Йорке заснежило / Видео с аккаунта @isardasorensen в соцсети Х
Непогода серьезно ударила по авиасообщению. Как сообщает BBC, 27 декабря отменили более 900 рейсов, преимущественно в районе Нью-Йорка. Более тысячи рейсов были отменены или задержаны на северо-востоке и в районе Великих озер из-за снега.
Всего по всей территории США задержали более 9 000 авиарейсов, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.
В США задержали тысячи рейсов из-за сильного снега / Фото из аккаунта @Def_Century в соцсети Х
О возможных задержках в работе также предупредили крупнейшие аэропорты региона – имени Джона Ф. Кеннеди, Ньюарк Либерти и ЛаГуардия, где из-за снегопада пришлось корректировать графики вылетов и посадок.
Жителям большей части северо-востока США было рекомендовано избегать выезда на дороги из-за опасных условий. Предупреждения о ледяных штормах и рекомендации по поведению во время зимней погоды также были размещены для большей части Пенсильвании и значительной части Массачусетса.
Масштабный снег накрыл север Соединенных Штатов / Видео ABC News
Украина также оказалась под снегом
В Киеве вечером 27 декабря пошел сильный лапатый снег. Из-за метели на дороги выехали 124 единицы спецтехники "Киевавтодора".
Снег в столице продолжил идти и 28 декабря. На улицах города, мостах, главных магистралях, спусках и подъемах привлечено 226 единиц спецтехники "Киевавтодора", которая очищает дороги и обрабатывает их противогололедными средствами.
Стоит отметить, что снегопады и метели в разных регионах Украины усложнили движение на дорогах. На Киевщине, Прикарпатье, Днепропетровщине и Донецкой области коммунальные службы активно убирают снег и расчищают дороги для автомобилей и пешеходов.