Америку и Европу накрыл снежный шторм: в Швеции есть погибшие, в США задержаны тысячи рейсов

Соединенные Штаты и страны Северной Европы 27 и 28 декабря накрыли сильные снежные штормы. В Швеции из-за непогоды погибли по меньшей мере 2 человека, а в США были задержаны тысячи рейсов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News, The Local Sweden, Reuters и AP.

Какие последствия сильной непогоды в Северной Европе?

Снежный шторм "Йоханнес" накрыл Норвегию, Швецию и Финляндию 27 декабря и наделал немало бед. В Швеции синоптики заранее предупреждали о сильном ветре почти по всей северной половине страны, а 28 декабря там местами и дальше прогнозируют штормовые порывы и снегопады.

Каким был шторм "Йоханнес" в Северной Европе / Фото из аккаунта @Def_Century в соцсети Х

В результате непогоды погибли по меньшей мере два человека. Один из погибших – мужчина около 50 лет: недалеко от горнолыжного курорта Кунгсбергет в центральной Швеции на него упало дерево. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Еще один трагический случай произошел на севере Швеции – региональная коммунальная компания Hemab сообщила о гибели своего работника во время работ на местности. Предварительно, причиной также могло стать падение дерева.

Как люди добирались в Швеции во время снежного шторма / Видео с аккаунта в соцсети Х

Шторм оставил без света сотни тысяч людей. В Финляндии без электроснабжения оказались более 120 000 домов, больше всего пострадал запад страны. В Швеции электричества не было более чем в 40 000 домов.

Непогода повлияла и на работу транспорта. В аэропорту Китилла на севере Финляндии временно остановили движение после того, как сильный ветер снес пассажирский самолет и меньший самолет со взлетно-посадочной полосы прямо в снежный сугроб.

Какого бедствия наделал снежный шторм в США?

В Нью-Йорке из-за мощного снегопада выпало рекордное за последние годы количество снега. По данным Национальной метеорологической службы США, в Центральном парке зафиксировали 11 сантиметров осадков – такого не было с января 2022 года. В большинстве округов штата власти объявили чрезвычайное положение.

Центральный парк в Нью-Йорке заснежило / Видео с аккаунта @isardasorensen в соцсети Х

Непогода серьезно ударила по авиасообщению. Как сообщает BBC, 27 декабря отменили более 900 рейсов, преимущественно в районе Нью-Йорка. Более тысячи рейсов были отменены или задержаны на северо-востоке и в районе Великих озер из-за снега.

Всего по всей территории США задержали более 9 000 авиарейсов, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

В США задержали тысячи рейсов из-за сильного снега / Фото из аккаунта @Def_Century в соцсети Х

О возможных задержках в работе также предупредили крупнейшие аэропорты региона – имени Джона Ф. Кеннеди, Ньюарк Либерти и ЛаГуардия, где из-за снегопада пришлось корректировать графики вылетов и посадок.

Жителям большей части северо-востока США было рекомендовано избегать выезда на дороги из-за опасных условий. Предупреждения о ледяных штормах и рекомендации по поведению во время зимней погоды также были размещены для большей части Пенсильвании и значительной части Массачусетса.

Масштабный снег накрыл север Соединенных Штатов / Видео ABC News

