Сильный ураган остановил пересечение границы с Венгрией, – ГПСУ
Источник:ГПСУ
На границе Украины с Венгрией приостановлена работа пункта пропуска "Лужники – Бурегшурань". Причиной этого стал ураган, который накануне пронесся по Закарпатью.
В результате стихии на этом участке линии разграничения отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Читайте также Из-за непогоды на Западной Украине задерживаются 9 поездов: список
Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются,
– говорится сообщении.
В ГПСУ добавили, что сейчас принимают меры для восстановления возможности осуществления пропускных операций.
Обратите внимание! Вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в семи областях Украины. В частности, проблемы со светом есть на:
- Львовщине – 298;
- Закарпатье – 90;
- Прикарпатье – 57;
- Тернопольщине – 44;
- Буковине – 16;
- Черниговщине – 14;
- Житомирщине – 10.
Непогода в Украине: что известно
- Синоптики 2 августа прогнозируют непогоду – в Украину идут сильные грозы, шквалы и даже град.
- Метеорологи отмечают, что большое количество осадков следует ожидать на Западе, Севере и в Центре.
- Об аналогичной погодной ситуации предупредили и жителей Одесской, Николаевской и Харьковской областей.
Заметьте Дерево разбило лавку: во Львове во время урагана погиб курсант военной академии