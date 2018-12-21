Силовой конфликт любым способом, – российский оппозиционер о "церковных" намерениях Путина

Стратегия президента Российской Федерации Владимира Путина заключается в том, чтобы спровоцировать конфликт, связанный с церковью. Впоследствии этот конфликт Кремль сможет использовать в своих целях.

Об этом российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил в эфире телеканала "Прямой" .

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Политик отмечает, что церковный конфликт является частью планов главы Кремля.

Насколько я понимаю стратегию господина Путина, он хочет любым способом спровоцировать конфликт, чтобы было вот такое силовое противостояние, связанное с церковью, для того, чтобы потом это везде показывать по телеканалам, а может быть, другие вещи вокруг этого делать,

– сказал он.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна сменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви.



Ранее 20 декабря прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой с требованием "не вмешиваться в дела церкви". Кроме того, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.



В связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого было образовано единую Православную церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий. Во время собрания священнослужители приняли решение уволить с должностей и запретить богослужение двум участникам Собора.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.